墨西哥性感女星Eiza González曾因悲慘遭遇而暴肥

墨西哥上位女星Eiza González幾年前憑《寶貝神車手》（Baby Driver）而上位，最近她被《變形金剛》（The Transformers）導演米高比爾（Michael Bay）睇中邀請在新片《十字衝鋒車》（Ambulance）中任女主角。前途無限！但原來她曾經有個一次悲慘遭遇令她患上抑鬱症！

她原本有個幸福的家庭，直至12歲那年，她的父親於一次電單車意外中離世。雖然父親離世至今已有20年，但她仍然很掛念父親。她曾經在訪問中表示父親離世後令她大受打擊更一度患上抑鬱症。她說：「我喺好細個時失去了父親，但我仍然好記得發生咩事。我父親同我有個很好嘅關係。我哋好親近。我當時唔能夠面對失去，跌進一個非常黑暗地方。到15歲至20歲，我開始暴飲暴食，增咗好多磅。我當時非常傷心。我唔可以話係飲食失調，我會話係抑鬱症引致。」

父親離去後，Eiza與母親Glenda Reyna相依為命。母親曾是墨西哥模特兒，退出模特兒界後開設模特兒公司。為了養大兩名子女，母親更兼職多份工作。Eiza大讚母親是勤奮的女性，為她做了好榜樣。