影后拍劇被柴台！周冬雨回歸主場　8片排隊上映

內地女星周冬雨於2年前憑電影《少年的你》事業登頂，橫掃多個頒獎禮的影后殊榮，躍升為「三金影后」（金馬獎、金像獎、金雞獎），是繼周迅、章子怡後的第3人，認真威水！影壇事業一帆風順，冬雨一度轉戰公仔箱，夥拍人氣小鮮肉許凱拍攝古裝劇《千古玦塵》，豈料網友一面倒柴台，挪揄其演技只適用於電影。

拍檔粒粒紅星

被打沉士氣的冬雨火速歸位拍戲，雖然當時內地演藝圈正受疫情影響面臨寒冬期，但貴為影后的她似乎絲毫未受影響，依然深受投資方歡迎，一口氣拍下多部作品，而且每部的拍檔都是紅星，包括與劉昊然的《平原上的火焰》及《燃冬》、與金馬影帝范偉的《朝雲暮雨》、與黃曉明合作的抗疫電影《你是我的春天》以及與王一博的《長空之王》。片約不斷的她最近更於10日內官宣《熱搜》及《鸚鵡殺》兩部電影的消息，實在令影迷興奮不已！大抵是工作爆滿令荷包腫脹，日前她現身《鸚》片開機儀式時滿場飛，拍攝大合照時更高舉勝利手勢，明顯心情靚絕。

雖然疫情未有影響其工作量，但她多部作品卻尚未上映，當中《你》片及《平》片因疫情撤檔，連同3年前拍攝、由恩師張藝謀執導、張國立與雷佳音演出的《堅如磐石》，冬雨已積存了8部作品。她自2年多前的《少》片後，一直未有孭飛作上映，粉絲可謂等到頸都長，惟有寄望其累積的片單可以在疫情緩和後，於今年排住隊面世。