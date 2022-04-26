張震嶽帶兒子溪邊玩　差點變命案現場

台灣歌手張震嶽日前帶同兒子到宜蘭武荖坑戲水，當日有不少四驅車及越野車，而他亦是駕駛四驅車前往當地，張震嶽表示其實大家都很守規矩，因為現場有不少小朋友在玩水，車子都會選擇慢慢駛過。但總有些人不顧別人感受及安危，狂踩油門涉水，而當時張震嶽亦正與兒子在溪邊玩，眼見車子駛到面前不到2、3米，張震獄即氣爆：「我死盯的，就看你敢不敢撞過來。」

對此，張震嶽於社交平台留言，指大家需要將心比心：「你跟你小孩好端端的在溪邊玩水，一台白目愛現的車朝你拉轉速直直衝來，你會怎麼想？」他還Hashtag「還差點壓到泡在水裏的大西瓜」、「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，完全毀了他們的親子假期。網友即紛紛回應張震嶽他，更有人搞笑留言：「太可惡了！冰涼的西瓜差點變命案現場。」

不過亦有眼利的網民看到張震嶽帶兒子在溪邊釣魚的照片，溫馨提示指：「武荖坑溪自106年1月13日起全線禁止漁獵行為，包括垂釣、捕撈、徒手捕捉等，且武荖坑林道有許多載運礦石卡車進出，玩水人潮其實也是不可控的危險。」張震獄亦即時道歉：「對不起，沿途沒看告示標語，釣魚做了不良示範，玩水我都離產業道路30米尺遠，既然沒禁止出入，我還是會帶小孩去玩，會更注意安全。」