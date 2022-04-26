東華三院譚錦球伉儷幼稚園開幕　培育5A孩子

【特約報道】東華三院一直以來不斷優化幼稚園教育，屬下18所幼稚園，已由傳統主題教學，轉為以綜合形式教學，培養學生的創意、自主學習能力、主動學習的興趣。其中2020年9月全新開校的東華三院譚錦球伉儷幼稚園，是以中、英文繪本為課程骨幹作為校本課程的創新教學幼稚園，透過繪本豐富幼兒的生活，讓幼兒在良好的語境教學環境中提升學習能力。

設備新穎 學生快樂園地

新落成的譚錦球伉儷幼稚園，為東華三院屬下第18所幼稚園，坐落於長沙灣凱樂苑，毗鄰南昌站。學校重視五育均衡發展，更重視與家長和學校共同培育5A特質的孩子，5A是指包括良好態度（Attitude）、宣揚正念（Advocacy）、積極學習（Active-learning）、美感觸覺（Artistic Sensibility）以及適應世界（Adaptability）。 有別於傳統主題教學，校本課程是以中、英文繪本為課程骨幹。學校團隊透過繪本豐富幼兒的學習經驗，更將繪本內容結合日常生活經驗，鼓勵學生走出課室探索，藉此建立一個幼兒為本的快樂學習天地，讓學生經過3年的螺旋式學習，有系統地掌握知識、技能與態度。

設閱讀區 鼓勵幼兒閱讀

除了校本課程中的中、英文繪本，學校團隊深明「Reading unlocks the wonders of the world」，積極於校園營造良好的閱讀氣氛，包括在自然柔和淺色木系設計的校舍內設閱讀區，讓學生猶如置身於樹屋般，寫意地享受閱讀，讓閱讀融入校園生活。學校更會舉辦親子閱讀獎勵計劃，即使公共圖書館在疫情下暫停開放，家長仍可借閱學校的中、英文故事書，學校也會鼓勵家長與幼兒在網上閱讀有聲故事書，讓幼兒在家學習也可繼續建立對閱讀的興趣和習慣。

雙語教學 促進溝通發展

談樂芹校長表示：「雙語教學的環境，除了讓學生能接觸不同語言外，亦能讓學生有更多機會學以致用。幼兒每天在雙語環境下薰陶學習，可平衡接觸中、英文的機會，為幼兒的語言和溝通發展奠定良好基礎。」現時校內每班均由外籍英語教師擔任班主任，學生每天更有最少1小時的英語時間，不論在音樂、體能，甚至美藝時間，也有機會營造出自然的語境，令學生更喜歡以英語互動，更能自然地掌握及建立雙語學習。學校還將Amazing Pen奇趣筆融入課程，由學校團隊設計及準備錄音教材，冀學生從遊戲中學習，並習慣聆聽教師的口音及學習正確的發音技巧，同時從課程內容中培養良好品德及正向價值觀。

奇趣積木 發揮創意潛能

學校致力營造一個學生愉快學習園地，希望學生明白「Amazing things will happen when you try」，鼓勵學生透過不同的學習經驗，得到意想不到的奇趣收穫。有見及此，學校特別將星期五設定為「Amazing Day」，藉着引入學生最喜愛的i-floor互動地板及大型扭蛋機等，甚至利用牆身設置成攀石牆、塗鴉牆、棒棒牆，以及由日本引進的Amazing Blocks奇趣積木牆，以刺激幼兒的學習動機。當中奇趣積木，不但可在學校玩，學生更可以把積木帶回家和家人一起發揮創意，建構屬於他們的積木。

關心學生需要 打造溫暖成長空間

譚錦球博士GBS太平紳士和譚鎮國主席兼校監一直以來慷慨捐款支持東華三院的教育服務，除了捐款開辦東華三院譚錦球伉儷幼稚園，讓學校可以購置最新的教學設備，例如：Amazing Pen奇趣筆、Amazing Blocks奇趣積木、 i-floor互動地板等，兩位捐款人更斥資捐贈校巴，方便幼兒往返幼稚園，讓更多適齡學童可以入讀設備優良的學校，稍後幼稚園的專屬校巴亦會投入服務，惠及更多莘莘學子。

「慈心抱抱熊」課程 教導感恩珍惜

學校還聯同東華三院何玉清教育心理服務中心推行「慈心抱抱熊」課程。該課程是根據美國威斯康辛大學的靜觀課程而設計，對象是3~6歲的幼兒，目的是教導幼兒「善待自己、善待他人」。透過課程中的力力魔法（讚賞）、謝謝魔法（感恩）、安安魔法（安慰），讓幼兒從中懂得感恩珍惜等抽象概念。其中一項最能以具體方法表達的就是魔法瓶，當幼兒看着魔法瓶中的金粉緩緩沉澱，情緒亦會隨之冷靜，特別在疫情中幫助了不少學生和家庭，減少親子間在家中的衝突。

提升語言表達技巧 有效過渡幼小銜接

學校十分重視小朋友的語言表達能力，安排在早會時段進行「Show Talent」環節，鼓勵學生透過校園廣播系統唱歌、朗誦、講故事等，讓幼兒有表演的機會，學校積極發掘幼兒的語言潛能，培養學生的自信心。而在疫情下，幼兒在家中學習，幼稚園亦開拓線上學習活動，特別邀請了兒歌天后Purple姐姐和演員Bowie哥哥教授學生發音要訣、自我介紹、看圖說話等應對技巧，以提升幼兒的語言表達能力，有助準備幼小銜接的面試。家長選擇幼稚園的其中一個因素，莫過於學校能否順利銜接小一。有見及此，學校會定期邀請區內的小學校長到幼稚園進行家長講座，更會帶領高班學生到訪不同的小學，參觀小學校舍，讓他們盡早適應小學的校園生活。

學校資訊

東華三院譚錦球伉儷幼稚園跟東華三院屬下各幼稚園一樣皆屬非牟利，並已參加政府的「免費優質幼稚園教育計劃」。 幼稚園更是雙語教學，由本地老師和英語老師擔任班主任。

東華三院譚錦球伉儷幼稚園

校監：譚鎮國校監

校長：談樂芹校長

班級：幼兒班、低班、高班

（上午班、下午班）

*現正申辦全日班*

地址：九龍長沙灣凱樂苑凱碧閣A座地下

電話：2677 7266

電郵：tkk-kindergarten@tungwah.org.hk