北漂8年回流拍劇　陳雅麗反客為主成功上位

演員陳雅麗在「亞洲心動娛樂」網劇《逐流時代》中與黃又南由鬥氣冤家演到一對，為劇集增添喜感及浪漫氣氛。飾演律師的她被讚演出自然，其實她在北京電影學院進修後，曾留在內地追夢拍劇8年，演出過不少劇集，當中以內地劇《愛情公寓》最令人留下印象。

「北漂」多年的陳雅麗回流發展，希望補償錯過陪伴家人的時光，今次拍攝《逐》則靠自己反客為主爭取機會，她說：「試鏡第一次見監製戚其義同林文龍，去到因為已經培養好情緒，所以要求表演咗先再同佢哋傾偈，之後自己就講吓喺內地發展嘅故事，可能佢哋覺得我夠guts，事隔一年後接到電話搵我做律師角色。」

首次扮演律師的她除了到法院旁聽，更狂煲法律劇偷師，她說：「參考得最多係劇集《怒火街頭》「Law霸」鄭嘉穎，直情隔住電視都聞到佢陣臭味咁，但係佢一到法庭戲就好叻，反差好大。」 不少演員也渴望進入內地拍劇，但陳雅麗卻選擇回流，她說：「唔會可惜，每個經歷都係寶貴，冇內地經驗，我都攞唔到呢個角色。做演員要好純粹，要熱愛表演先得，無論內地、香港競爭一樣咁大，自己靠打不死嘅精神撐住。」

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服裝：Suncoo

場地：The Art Club