尊尼特普解釋火燒水浸前妻安芭赫德短訊　來自《踎底噴飯》笑話

美國男星尊尼特普（Johnny Depp）控告美國女星前妻安德赫德（Amber Heard）誹謗家暴案昨日（25日）於維珍尼亞州法院續審，尊尼解釋他與英國男星好友保羅畢特利（Paul Bettany）被呈堂的短訊中聲言要火燒與水浸安芭，其實是來自經典笑片《踎底噴飯》（Monty Python）情節。

尊尼在短訊中聲言：「一於燒佢……一於浸完佢再燒佢，我之後會X佢條焦屍，確認佢真係死咗。」尊尼在庭上解釋他面對艱難情況時，會以抽象的幽默感應對：「呢啲短訊係直接引用自《踎底噴飯》入面燒女巫嘅笑話，如果唔斷章取義就可以明白成個意圖，只係同朋友講笑，唔係想認真……呢套係我哋10歲時好多人睇嘅戲，只係一個不文同抽象嘅笑話……呢啲係朋友之間嘅私人訊息，要睇返個整體脈絡。好重要要知道嘅係，呢啲從來唔係表示想真實去做，而個講法……係，我好羞愧呢啲短訊畀全世界熱傳。」

另外，安芭於庭上播出她偷錄的聲帶，其中她叫尊尼「用其他人整熄支煙」，尊尼回敬「收聲啦肥婆」。尊尼作供時否認利用安芭弄熄香煙，亦沒有用香煙擲她，但承認煙灰可能有沾到她，指安芭惡意誇大事件。