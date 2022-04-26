星星講醫D︱「學霸咪神」Kylie C.教你排解疫下情緒問題

近期新冠疫情嚴峻，有見及此繽FUN星網推出全新健康節目《星星講醫D》，請來第一屆《亞洲星光大道》季軍蔡梓銘夥拍36E「學霸咪神」鄭杞瑤（Kylie C.）擔任主持，2人分別從中醫及心理學角度出發，由今日（26日）起逢星期二，一連五集探討新冠肺炎康復者調理身體，以及疫情下情緒處理的方法。

蔡梓銘於2014年畢業於香港中文大學中醫學院，現時是一名註冊中醫師，開設自家醫館至今8年，從醫經驗豐富，而Kylie C大學時主修犯罪心理學，畢業後任職行為治療師幫助自閉症小朋友，對夫妻及親子關係之情緒問題也有研究。Kylie C.表示今次是首度運用其專業知識去做節目，感覺特別又新奇，為此花了不少時間搜集資料及背稿，對她來說挑戰頗大。講到跟梓銘合作，2人一拍即合，她大讚拍檔：「好佩服佢嘅口才同應變能力，佢又好幽默，成個過程好玩又開心。」她透露自細備受濕疹問題困擾，後來靠食中藥斷尾，故向來對中醫感興趣。

至於梓銘盛讚Kylie C.外形甜美，最欣賞對方學養高，在其專業領域中講解得頭頭是道，已有穩定女友的他笑言：「我今次同Kylie C.合作，女友比較好奇，佢好欣賞對方嘅身材。」他稱中醫在疫情中扮演了重要角色，能幫到大眾市民而感到開心，他坦言向來有唱歌癮，但在中醫路道上一直非常堅定。