《真的想嫁你》25周年　茱莉亞羅拔絲回首感慨萬千

由荷里活女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）主演的浪漫愛情喜劇《真的想嫁你》（My Best Friend's Wedding）上映至今已有25周年。正所謂「十年人事幾番新」，片中一眾影星在《真》之後各有發展，茱莉亞紅足25年之外，另一女角金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）亦在荷里活發展得好好，不過她卻在事業高峰之際息影專心相夫教子。

據知最初金美倫的角色Kimberly原意屬由女星祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）飾演，但最後茱莉亞卻欽點金美飾擔演該角。而在「大口茱」接拍之前，電影公司亦睇中由另一女星莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）飾演Julianne一角，但因她接拍劇集《色慾都市》（Sex in the City）而放棄演出。近日「大口茱」受訪時提及今年是《真》25周年紀念，回首前塵令她感慨萬千！她說：「套戲令到好多人共鳴，而我覺得我哋（與片中演員）真係好好彩可以走埋一齊，我哋拍之前彼此完全唔認識，而我哋只係有好好嘅化學作用。只係湊效。我意思係，我哋好喜歡對方。」

《真的想嫁你》當年上映時大受歡迎，世界各地拍過多個不同版本。其中2016年內地亦將之重拍成《我最好朋友的婚禮》。並由舒淇飾演茱莉亞的角色。