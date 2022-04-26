曾捲賭博風波　Shoo開直播道歉晒波罅捱批

韓國元祖女團S.E.S出身的40歲女星Shoo於2018年被爆在海外慣性賭博，翌年被判緩刑及80小時社會服務令，並要向借錢給她的朴某歸還231萬港元，沉寂多時的她早前亮相節目《明星檔案My Way》，又透露努力進修，希望成為賭博治療師幫助沉迷賭博的人，落力洗底，而她一度傳出與丈夫林孝誠離婚，但她一直未有回應傳聞。

她昨晚（25日）在網上平台進行直播，在節目開始時說：「大家等了很久對吧？我好想念大家，就算我有很多不足也支持我，讓我可以再次站起來的粉絲，希望你們原諒我。」她又一邊落淚一邊說：「我賭錢了，那時候我真的很不懂事，我正在反省我做錯的判斷和愚蠢的行為，我真的太輕率和無知，真心地向大家道歉。」她指有一段時間一直看着地下做人，現在才開始抬頭看天空，承諾今後不會再浪費光陰，希望成為帶給大家正面影響的人。

她又提到S.E.S隊友Bada和Eugene：「Bada姐姐和Eugene姐姐都在看直播，我不會再掩飾的，我會努力參加戒賭活動，假如給我機會，我希望做賭博問題管理中心的宣傳大使，讓大家知道賭博的嚴重性。」問到S.E.S會否合體活動，她便說：「我太對不起成員了，現在我還不能原諒自己。」

不過身穿白色低胸裝的她不時烏身晒波罅，期間又因為有網民打賞約6,400港元給她而大跳女團舞答謝對方，令網民質疑她是想賣弄性感吸金，又有人認為她道歉欠誠意。Shoo的熟人則解釋指：「Shoo在做直播前一日好緊張，還苦惱要不要做直播，但她還是鼓起勇氣向粉絲道歉，在直播後她說比起惡評，好的評論反而更多，所以覺得很感謝，因為有很多S.E.S的粉絲收看，很多人為她打氣，令她心情變好，也談到當年她以女團活動的時光，她才跳舞答謝粉絲。」