咖啡店搞搞震　風味沛然

要數香港自疫情以來湧現最多的食店，非Coffee Shop莫屬，除有新咖啡店陸續登場外，不少咖啡店或連鎖店都不時推陳出新，帶來新鮮感滿滿的獨特風味。

冷泡滋味

本地精品咖啡品牌COCO ESPRESSO剛於大埔開設全新店，有別於其他分店的型格與輕工業風路線，以米白色與木系色調營造出地中海風情，除了招牌的精品咖啡外，還有多款輕主食，如人氣主打的希臘船形流心薄餅，厚餅底外酥脆內鬆軟，配上拉絲芝士及半熟流心蛋，邪惡又誘惑十足！還有新店限定的英式煙熏鹹牛肉貝果、IGable的炭燒魷魚米形意粉、牛角酥窩夫等。為慶祝新店開業，特別推出全新罐裝檸啡及4款不同烘焙度的拼配及單品咖啡掛耳包，以及與本地農場合作推出的全新Cold Brew而成的Fizzy Lemon Cofffee，豐富氣泡夠晒清爽。

純素味力

時下不少咖啡品牌有一種對社會負擔的態度，好似連鎖店Flash Coffee最近就與瑞典人氣燕麥奶品牌Oatly合作、共同提倡環保生活態度及推廣純素飲食，一系列全新純素餐單亮麗登場，包括Oatly茉莉燕麥奶、鐵觀音焦糖燕麥奶、薑黃紅茶燕麥奶、黑糖燕麥奶咖啡，以及菠蘿燕麥乳酪杯和白桃茉莉燕麥乳酪杯，並由即日起分階段推出多種優惠，首先是即日起至4月29日期間推出「Oatly燕麥乳酪杯優惠」，於品牌App選購買任何Oatly系列飲品，即以「嚐鮮價」換購一杯Oatly燕麥乳酪杯；於即日至5月31日更推出期間限定的綠色純素餐單，有4款全新植物奶咖啡及飲品供應。最於由則由即日至5月4日期間於品牌IG貼文下留言表示最想嘗試的Oatly系列飲品及原因，最有創意的答案更有機會贏得一套限定杯套裝呢！

飛行主題

幾年無得飛，總是對旅行心掛掛，想一解愁情？一間以飛行為主題的西餐咖啡店將於4月28日在尖沙咀開業，名命為Cabin Crew Coffee，當然並非只容許空姐或空少幫親喇！新店屬人氣咖啡品牌Holly Brown的全新副線，以飛行主題裝潢風格，配胡桃及優雅灰為主調，內設3大打卡位，分別是飛機艙、航廈指示牌及時區鐘。咖啡推介Cold Brew，選用Ethiopia Sidamo Keramo 74158單一品種日曬，採用最高質素級別的G1，帶藍莓、黑莓等熱帶水果味道，又或House Blend，採用Brazil & Colombia，更可按個人喜好升級低因咖啡、加濃、蜜糖，或轉換為燕麥奶、豆奶等。食物選擇豐富，推介燒豬仔肋骨、慢煮乳豬配薯角、燒烤組合（燒雞半隻，迷你手撕豬肉漢堡包及豬肋骨）、美國牛肩扒，套餐均配餐湯、餐包及是日甜品、鮮生果及咖啡或茶，分量十足。還有多款自選單點小食如瑪嘉麗塔Pizza、Pancake，飲品等。