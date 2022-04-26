東冲有料到：Easy Come Easy Go？

5月1日起旅客前往泰國，只需打了兩針新冠疫苗，基本上只需申請Thailand Pass及買一份價值US$10,000（約HK$78,000）保額的保險便即可出發。（胡慧冲提供）

泰國政府宣布5月1日起旅客前往當地變得更加容易，如果打了兩針新冠疫苗，基本上只需申請Thailand Pass及買一份價值US$10,000（約HK$78,000）保額的保險即可出發，不再需要Book指定酒店及隔離，亦毋須出發前或到訪後做任何測試，絕對係Easy Come！就連未打疫苗的都可以申請Thailand Pass，但需入境後於酒店隔離五日，並於第四日做一個核酸測試。而之前所講的布吉或蘇梅的沙盒計劃已完全不適用了，任何人前往泰國任何省府，只需要申請Thailand Pass及買指定保險即暢通無阻，絕對係十分Easy Come！

如此前提下，我相信泰國的旅遊業很快便會復甦，而且旅遊熱點會充斥很多西方遊客，近日我也陸續在泰國遇上很多馬來西亞及新加坡遊客。至於香港人相信還有一段日子方可自由出入，因為現時根據香港政府的機制，去完泰國回港要隔離7日，更甚的是熔斷機制，雖然政府最近網開一面，將確診人數由3位變成5位方禁飛，但其實只是兩位之差，估計香港開放其他地方人士入境總會遇上好多確診者，結果是熔斷又熔斷、欲斷難斷，最後大家都不能夠自由出入。

所以儘管泰國政府放鬆入境管制，但對於香港人來說仍然無福消受，最擔心係一旦計劃好所有行程，但當返港時Book了的酒店及機票突然遇上熔斷，結果可能要重新購買及預訂另外的機票及酒店，弄得賠了夫人又折兵的收場。究竟今年年底情況會否有機會好轉呢？真的要望天打卦！希望早日大家都可以Easy Come Easy Go吧⋯⋯

胡慧冲