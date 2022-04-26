MIRROR紅館騷隨時加場　Jeremy被推表演露「下體」

男團MIRROR成軍接近4年，今日（26日）舉行記者會正式宣布7月初踏紅館。記者會僅10餘分鐘結束，12子全以白色隊服登場，且招待近百位粉絲進場打氣，場面相當熱鬧。席間司儀沈殷怡問到各人踏紅館的感受，姜濤表示：「好大壓力。」Ian就坦言是一個神聖地方， Edan認為能在紅館演出相當有意義，因為是每位歌手的里程碑， AK則說：「紅館係一個發夢嘅地方，希望可以有好好嘅體驗。」

記者會後受訪時，身為隊長的Lokman代表透露：「今次我哋開四面台，暫時未知入座率會控制喺幾多。（加場？）呢樣緊係唔拘啦。（有冇啲咩環節係比較特別？）我諗我哋今次會做多啲團隊嘅嘢。（會唔會趕得切喺演唱會之前，每位成員都有自己嘅單曲？）係朝住呢個方向進發嘅。（會唔會請嘉賓？）應該冇，有埋嘉賓嘅話，嗰騷5個鐘都做唔完。」AK即笑說：「我哋首次演唱會嘅時候，基本上只係得一隻屬於自己嘅歌，希望今次唱多啲我哋自己嘅作品。」

問到是否已投入籌備工作，AK續答：「都開緊會㗎喇。（減少啲其他工作，專心準備？）希望完成晒各自嘅手頭工作就算，唔好似上次咁時間咁緊迫。」問到會否於演唱會上騷肌，他們即搞笑幫Jeremy安排：「佢會唱自己隻歌《半》，然後就赤裸半身，但唔知上半截定下半截。」Jeremy表現半推半就唯唯諾諾，搞笑謂：「咁我露半邊面得？或者騷蘋果肌囉。」Ian則斬釘截鐵說：「我就唔會，因為我已經幫自己嘅作品搞重新編曲，我覺得做好舞台上嘅表演已經足夠。」

另外，Edan粉絲對日前頒獎禮上偶像得獎「屈居」張天賦之後大感不滿，Edan坦言：「其實大家誤會咗，個分牌其實唔係講緊我得咗幾多票，我自己都唔清楚。」Lokman接口：「一定冇得造假，想賽果理想，大家一定要投票。」至於張敬軒表示輸給Anson Lo口服心服，AL回應表示：「軒仔呢幾年一直好留意我哋，成日睇住我哋，有前輩關心同照顧MIRROR，我哋緊係好開心啦。」