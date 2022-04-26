唔想人逼人　網購美食幫到你

社交距離放寬加上消費券，晚市一開，到處都是報復式消費，有自助餐廳更是大排長龍等入場，現階段不想人迫人，網購美食夠穩陣，無論是想在家吃中西餐，甚至日式廚師發辦都無問題，在屋企用餐，一樣精彩。

家用Omakase

近2年，本地新開了不少日本廚師發辦，現時在家一樣有機會享用。以日本高級食材作賣點的網上商店UNIYA Kitchen，早前網站和日本豐洲市場合作，揀選優質海鮮，再自家製作Home Omakase系列，Home Omakase Sashimi集合地金目鯛、蜜柑鯛、大拖羅、中拖羅、帆立貝和海膽等多款刺身，極上拖羅拼盤有鹿兒島中拖羅和大拖羅，2人份的Home Omakase魚生飯，選用日本皇室献上米銀の朏，配上海膽、拖羅、深海池魚、地金目鯛等配料和鮨店海鮮雞蛋，啖啖滋味。Home Omakase Sukiyaki內有雪室熟成A4和牛，配各款野菜和醬汁，輕鬆製作壽喜燒，即使在家，也可品嘗到高質日本菜。

國際佳餚

每人飲食喜好都有不同，若可以一次過滿足大家的味蕾就最好不過。香港美利酒店早前推出官網商店，除有餐飲禮券、限時住宿等，還有各式風格的外賣美食，國際佳餚包括有烤牛肋骨、香烤牛腩、烤有機原隻春雞、焗挪威三文魚、印度牛油咖喱雞，中式奢華美饌套餐有XO醬碧綠炒雙蚌、西施海皇燕窩羹、蒜香脆皮燒雞和蛋白露筍炒絲苗等菜式。另外還有歐陸式早餐及中西日式的便當套餐，以及一系列精緻糕點，吃過飯後來一口法式千層酥拿破崙蛋糕、香濃幼滑的松露朱古力蛋糕或美利芝士蛋糕，分外滿足。