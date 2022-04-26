TWICE日本尾場子瑜爆喊　水原希子睇騷偷拍捱轟

韓國人氣女團TWICE，一連3日在東京巨蛋舉行的演唱會《TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN》，昨日(25日)完滿落幕。3場演唱會合共吸引約15萬人觀眾入場，24日舉行的第2場更於日本140間戲院直播，約2萬人欣賞。

9位成員於騷上先以英文歌曲《The Feels》打頭陣，她們在台上施展渾身解數，換上多套性感歌衫示人，載歌載舞炒熱現場氣氛。她們於2020年因疫情取消日本巡唱後，相隔2年再會當地粉絲，成員子瑜表示感激粉絲支持，讓她們相隔2年仍能站上巨蛋舞台上。演唱會尾聲時，日籍成員Momon拿出相機為成員拍照，盛傳將在約滿後離隊的子瑜，突然感觸流下眼淚，其他成員見狀紛紛上前安慰，多名成員亦哭成淚人。

TWICE在日本人氣強勁，當地不少藝人亦低調現身睇騷。AV天后三上悠亞化身小粉絲，打扮密實的她，帶埋望遠鏡及印上成員SANA肖像的紙扇支持偶像。而前女團I*ZONE兼HKT48成員矢吹奈子、乃木坂舊將堀未央奈及新内眞衣、女星水原希子亦有捧場。水原於社交網上載演唱會相片，但由於場內嚴禁拍照，惹來網民留言炮轟，她最終要道歉刪相。