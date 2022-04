本日日本：史上最巨型！24.8米v高達福岡震撼登場

要數日本的科幻動漫名作,於1979年登場的《機動戰士高達》絕對係殿堂級經典,多年來相關的續篇新作依然叫好叫座,周邊商品亦賣個滿堂紅,成了日本動漫界最歷久不衰的系列。與此同時,《機》從來不乏話題搞作,剛於4月25日在福岡市博多區新商場「Mitsui Shopping Park LaLaport福岡」便有以1:1比例打造、高約25米的v高達立像正式登場,Size更係歷來高達立像之冠。加上商場內亦開設了滿足高達迷血拼及玩樂兩個願望的「GUNDAM PARK福岡」,身為粉絲絕對要去朝聖!

高達之父監修 賞特別演出

於LaLaport福岡登場、以1:1比例打造的RX-93ff v高達立像高24.8米,以1988年劇場版電影《機動戰士高達:馬沙之反擊》中登場的「RX-93 v高達」為原型,找來《高達》系列總監督、有「高達之父」之稱的富野由悠季進行監修而得出RX-93ff v高達的設計,最大特徵係背部裝備了長距離浮游砲Long Range Fin Funnel,而機身的部分色彩及標誌也有專屬的獨特設計,例如腳上有漸變色阿寶獨角獸標誌,整體感覺既有氣勢又造工精緻。為了重現v高達將小惑星推離地球的一幕,立像全身有多達62個發光位,兼且右臂及頭部可動,配合LaLaport福岡牆身會投影兩段特別影像,於晚間帶來與別不同的演出,粉絲肯定睇到嘩嘩聲。

三大區域 喪買狂玩

參觀完高達立像後,別錯過位於商場4樓的GUNDAM PARK福岡。該綜合娛樂設施分為3個部分,其中以飄浮在宇宙殖民地衞星為設計靈感的「GUNDAM SIDE-F」可以找到豐富的高達資訊,同時還有大量高達模型等產品售賣,當中包括店舖限定商品。場內同時設有超大螢幕,播放店舖限定的高達影片,螢幕旁邊更有模型組裝空間讓粉絲即買即砌。另一注目部分「VS PARK WITH G」是一個結合娛樂與運動的區域,帶來多種高達主題的玩樂設施,例如有跟v高達鬥跑得快的Nigekiru WITH G、及靠左右移動避開大魔正面襲擊的Yokekiru WITH G等。還有電玩迷最愛的「Namco LaLaport福岡店」,場內可玩到首次登場的「GUNDAM PARK福岡專用太鼓之達人」及「機動戰士高達 戰場之絆II」等《機》主題街機,還有多款店內限定的機台獎品及扭蛋等,高達粉絲必定滿載而歸。

話題新商場 設9個公園

遍布日本各地的LaLaport商場,是集美食、購物、親子消閒的好去處,首度進軍九州的LaLaport福岡亦不例外,樓高5層(另地庫一層)、佔地約86,600平方米,全場共有222間店舖,當中有57間首次在九州開店。除了眾多知名商店進駐之外,這裏的另一賣點是有多達9個公園,其中作為主要廣場、面積達4,000平方米的Oval Park既有供小朋友玩樂的設施,並同時設有舞台,預定會舉行各種活動。另外還有設置了5人及7人足球場的MIFA Football Park福岡、配備了3對3籃球場等設施的Sport Park、及可享受農園體驗及BBQ的Agri Park等。除此之外,商場1樓集合了超市及產地直送食品店舖的Food Marche,及3樓將九州最大規模Food Court和眾多餐廳結合的Grand Dining用餐區,亦同樣不容錯過呢!