美國巡迴演出　DJ Soda着粗口褲被趕落機

韓國夜店女王DJ Soda早前赴美國演出，在三藩市3間夜店打碟，最近她結束在紐約的演出，準備飛往洛杉磯，卻因身穿寫着粗口「FXXK YOU」的褲子而被要求落機。

她今日（26日）在社交網發文表示不滿，指該褲子是由美國品牌所送，過去幾個月她曾穿着該褲子坐飛機，但一直沒有出現問題，她講述被趕落機的經過：「我坐在商務艙的1號座位，在出發之前飲了歡迎飲品，突然有一名男職員沒有說原因，就拿着我的行李叫我出去，並在飛機入口說我的褲子令人不快，叫我坐其他飛機。」

她指事後雖然將褲子脫掉，但職員仍不肯讓她上機，最後她在工作人員的幫助下將褲子反轉着，很不容易才登上飛機：「因為我的手指骨折了，很難才將褲子除下，要在所有人都看見的情況下脫褲子，要我在沒有穿褲子的情況下請他們讓我上機，這些對我來說都是非常屈辱的事，在乘坐飛機的6個小時我覺得所有人都很可怕，覺得非常不安。」

她又表示自己已有8年海外巡迴演出的經驗，但從未試過被人趕落機，亦從未試過要當眾除褲，對美國這個尊重個人自由的國家竟然會發生這種事感到難以置信，又揚言今後會杯葛該航空公司。