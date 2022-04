Hyundai IONIQ 5　登陸香港

「2022世界汽車大獎」結果出爐,現代(Hyundai) IONIQ 5連掃3項大獎,包括:世界年度風雲車(World Car of the Year)、世界電動風雲車(Electric Vehicle of the Year)和世界設計風雲車(Car Design of the Year)。可見專業評評審對其評價之高,備受肯定。同時此車型亦宣布正式抵港,係咪好消息先!

IONIQ 5是現代(Hyundai) 電動子品牌IONIQ旗下首款推出市場的電動車型,受惠於全新的E-GMP電動車模組化平台,軸距達3,000mm之長,提供比傳統車輛更寬敞的內部空間,尾箱容量更達527L(標準五座布局)至1,600L(翻平後排)。輸港車型備有58kWh後驅、72.6kWh後驅或72.6kWh四驅共3個版本選擇。其中72.6kWh後驅版本,便擁有達451km的續航力,而72.6kWh四驅版更擁有5.2秒完成0-100km/h的加速表現。車載Hyundai全球首創的專利複合充電技術可支援400V及800V充電系統,使用350kW 直流電(DC)特快充電,短短5分鐘,已可增加達100km續航能力; 由10%增加至80%電量,亦只需18分鐘。