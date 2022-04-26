王敏奕傳婚變後首亮相　曾志偉突現身：冇擔心過

藝人王敏奕（Venus）近日在社交網刪走與老公曾國祥的合照及婚照，因而傳出離婚消息，近日正拍攝有關婚姻危機題材劇集《婚後事》的她，認真應景。

王敏奕下午在將軍澳電視城出席新劇拜神，無綫總經理兼她的老爺曾志偉突然現身支持。兩人隨後一齊接受訪問，志偉被問到是否來撐新袍場？他笑說：「新袍唔使撐啦，佢咁多嘢做，我都唔記得呢套劇有佢，今日嚟係撐林肯，劇本寫得好好，好貼地。」志偉被問到兒子曾國祥與新袍王敏奕傳婚變？他指明知事情是假，故沒有擔心過：「冇留意，因為對上一晚先同佢哋食完飯，第二日就話佢哋離婚，個進度有冇咁快呀，之前夠話我要坐輪椅啦，等我睇吓係咪犯太歲先。」

王敏奕則親身否認婚變：「反而要同一啲相信咗，擔心我哋嘅人講聲唔好意思，屋企人反而唔擔心。（點解刪除晒啲相？）因為工作關係，想整理下用工作相為先，冇諗過咁做會令到大家咁擔心。（洗咗婚戒紋身？）冇（展示手指紋身）。（老公知唔知呢件事？）佢返咗嚟兩三日，已經返咗去英國拍嘢，我都有轉發畀佢。」

講到劇中她與羅子溢、羅天宇的激情親熱戲，老公是否不能看？志偉即搶答笑說：「所以咪冇眼睇走咗囉。」王敏奕則指老公一向不會干涉工作，所以也不用「備案」。