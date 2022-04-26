HotCha內訌風波持續　Winkie：15年忍耐力絕不容易過

前女子組合HotCha三位成員張惠雅（Regen）早前接受電台訪問時大談組合往事，激嬲Winkie於社交網爆Regen無品兼自私，借她宣傳新歌，而Winkie出現活動時，激動落淚兼再指控Crystal（張紋嘉）才是傷害她更深。Crystal在社交網留言，表示不會再就HotCha的是非回應：「多謝大家關心，明白大家需要我嘅回應，我只係希望大家好好生活同平安，有關嘅說話同評論日後都唔會再講，希望大家體諒。」

Winkie在社交網撰文：「我明白我表達能力唔好，所以我先需要用直接嘅方式去同人溝通、唔識兜好多圈。但我從來冇傷害過人，我只想一齊做好件事努力工作、從來絕無私心、組合嘅proposal idea都只係得我一個人做……咁多年，我忍到就快不行了，15年忍耐力絕不容易過，可能如果冇任何漣漪，我能夠一直忍落去……」

她重申自己很愛這個組合品牌及出過的歌曲，因為是這個組合成就了自己，即使將來80歲依然會重提HotCha。她亦謂：「其他人嘅留言我冇興趣我就會鏟走，因為我都唔識佢，所以冇感覺。我嘅留番我想溝通嘅人，或者係新認識想支持我嘅人。我只係緊張我愛嘅，人生旅程很多過客。」