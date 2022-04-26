戴祖儀負傷上陣　周嘉洛英雄救美慘遭嫌棄

無線藝人周嘉洛、戴祖儀（Joey）及丘梓謙等演員，今日（26日）下午於數碼港為無綫新劇《回歸》、《曙光》開工。劇情講述Joey為嘉洛做人工呼吸，她搞笑稱會以大蒜「攻暈」對方，而嘉洛都唔輸蝕，以口中大痱滋還擊，實行鬥折磨。

場口講述3人於海旁追逐後發生打鬥，期間Joey不小心失足墮海。嘉洛即時跳入水中英雄救美，但結果卻是由Joey替嘉洛人工呼吸。落海一幕由替身演出，兩人只是淋濕身扮落水。被問到2人有否為咀戲作事前預備，Joey搞笑説：「好緊張呀，因為佢好辛苦一直通頂又一組接一組不停拍，所以口入面生咗勁大粒痱滋，驚佢會傳染。」嘉洛接著説：「俾佢咁講完我仲緊張，勁尷尬添呀，佢咁繪形繪聲，搞到依家有少少開心同興奮，哈哈！」雖然鏡頭後嘻嘻哈哈，不過到正式拍攝時兩人都非常專業，咀戲只需幾Take便順利完成。另Joey於早前拍《不可能任務》時右腳拗柴，到現時仍未完全康復，她說：「由今朝7點開始拍，一直着住高踭鞋跑，依家似有啲復發痠痛，不過拍緊時唔覺嘅，今晚應該要浸個熱水浴，聽日放假去針灸，好有效。」Joey被問到星夢娛樂正式改名為tvb music group一事，她表示全不知情，近來一直忙於拍劇，公司年頭已安排好全年的工作，想信應該沒有太大影響。

另有報道指嘉洛與緋聞女友蘇韻姿處於冷戰狀態，問到嘉洛現時感情狀況時，他表示：「絕對冇感情可言，拍劇拍到沒日沒夜。（咁係咪冷戰？）傳聞嚟啫仲要好耐之前啦！從來都冇呢啲事，從來都同佢冇任何嘢，大家係好朋友。」