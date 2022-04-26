高橋聖子　G奶救世主退下火線

慘慘慘！咩事要咁傷心？就係有一位日本寫真界尤物，後來投身AV界迷倒萬千男士嘅極品G奶女優要引退呀！佢就係同AV天后三上悠亞可以話係一時瑜亮嘅高橋聖子，至於點解伊人會突然引退呢？唔少人都有不同揣測。

成為7冠王

高橋聖子喺2012年展開寫真女優生涯，當時年方19歲嘅佢青春嫩口又甜美，一副標致嘅正統派美貌真係迷死人！而且佢仲擁有一副鮮嫩白滑且凹凸有致嘅魔鬼身材，胸前一對G奶美巨乳彈性十足，夠堅挺且質感天然，所以甫出道平地一聲雷，取得極大回響同讚賞，更加被封為「寫真界救世主」！

不過近期聖子個樣不斷「進化」，美艷係多添幾分，但係就冇咗以前嘅天真甜美，好彩驕人火辣身材完全冇走樣，仲係咁有曲線美，肌膚亦白滑鮮嫩，吸引力依然強勁。2016年佢由寫真女優變身成為AV女優，由於名氣十足而且質素絕佳，演出亦相當有水準，所以下海拍AV一樣成績優異，更加可以話勝過好姊妹三上悠亞添，喺AV OPEN頒獎禮中聖子就勁擸7個獎項成為史無前例嘅「7冠王」！

傳聞多多

上年由朝日新聞舉辦嘅「2021現役AV女優SEXY總選舉」中，聖子亦一樣勇奪冠軍。早前佢仲隆重解禁接受初次中出演出，震驚AV迷嘅眼球！可惜解禁之後冇幾耐，佢就發表引退消息，到5月就會正式退下火線。當中嘅原因聖子就冇透露，但有人話可能係佢已經搵夠錢還債，所以可以功成身退。

至於佢因乜事欠債呢？話說聖子當初做寫真妹時，因為被人發現做援交而被事務所踢走，由於係違約行為，所以欠下事務所一筆債。另外，亦有人話聖子係因為身體欠佳，加上AV廠對佢嘅要求愈來愈高，所以唔想再拍AV咁粗勞。仲有人話聖子性格內向，受到委屈都唔願意講畀人知，所以一直都過得唔開心，引退係為咗離開呢個複雜圈子，從此過住平淡生活，或者可以專心自己嘅音樂事業，在此祝福聖子引退後生活愉快，一切都過得安好！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-23-34

高橋聖子雖然話唔再拍AV，但係佢仲會繼續做好多幕前工作，如果大家想知道佢嘅最新工作動向，就要Click入佢嘅社交網睇睇喇。