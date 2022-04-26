角色扮演Cosplay唔止係動漫迷展現佢哋對動漫嘅熱情，更係女Coser展露火辣身材嘅最佳時刻，睇到男士們興奮無比，亦因為咁，Cosplay亦成為美國四仔其中一個人氣題材，依家即刻介紹幾部最新嘅作品畀大家欣賞喇！

自導自演

講到四仔界嘅Cosplay題材作品，當中嘅角色又點得神奇女俠嗰份呢？事關佢嘅性感形象深入民心，其中就有呢套由Anastasia Pierce Productions製作嘅《Wonder Woman In Danger!》。由超人氣脫星兼片廠老闆Anastasia Pierce自編自導自演，並夥拍Star Nine及Sara Liz兩位巨乳脫星演出，全片分為3個單元故事，第一講佢同鹹濕英雄獵豹嘅情慾關係；第二個則講佢為調查年輕男女消失嘅案件，發現竟跟「死亡女士」有關；第三個講佢為調查女超人失蹤事件，意外被陷入一個神秘嘅白色空間之中，同時被神秘男士情慾突襲，喺高潮迭起嘅期間，究竟神奇女俠最後能否獲救呢？

汁液橫飛

喺超級英雄電影中嘅黑寡婦相信冇人唔識，只係四仔作品中嘅佢，大家又有冇興趣捧場呢？由Wicked Pictures炮製嘅《Black Widow XXX: An Axel Braun Parody 》，一如既往由四仔名導Axel Braun執導，今次不但搵嚟Lacy Lennon飾演黑寡婦，更請嚟Kenzie Taylor、Elena Koshka等巨乳脫星化身一眾女英雄兼玩到汁液橫飛，憑住出色嘅Cosplay服裝及高製作水平，令作品明顯比其他同類題材四仔嘅質素高幾班，難怪喺今年嘅AVN頒獎禮奪得「最佳性愛演出」、「最佳製作」以及「最佳劇本」三個獎項，同時亦喺XBIZ頒獎禮獲得「最佳性愛演出獎」，如此高質嘅作品，大家點可能錯過呢？

向男友報復

美漫中嘅小丑女性感而狂野嘅形象，不但人氣爆燈，更成為美國四仔片廠嘅寵兒，其中就有呢套由Nubiles推出嘅《Cosplay Sex Party #2》。由Lacy Lennon、Evelyn Claire、Emma Starletto等脫星演出，全片分為4個單元故事，當中最為吸睛嘅，當然係Lacy Lennon化身成性感小丑女嘅故事啦。講Lacy Lennon因為被男友飛咗，滿腔怒火嘅佢決定要向對方報仇，透過肉體不斷尋找對方嘅下落，結果終於搵咗前男友出嚟，以小丑女嘅暴戾作風，相信大家都估到條友唔會有好下場。雖然作品屬低成本製作，但睇得出片廠喺Cosplay嘅水平上做得相當唔錯，算係套有中上水平嘅作品。

碟評

性感迷人嘅Cosplay造型真係百看不厭，而作為四仔題材，情慾場面更係鹽花十足，深得AV迷嘅歡心，至於今次介紹嘅3套作品中，邊套最值得先睹為快？《Wonder Woman In Danger!》絕對係首選，原因在於佢不但情慾演出夠養眼，劇情夠用心更係值得捧場。如果想睇高質素嘅拍攝及製作，就非《Black Widow XXX: An Axel Braun Parody 》莫屬，高水準製作加上名牌效應，難怪佢能喺兩大四仔頒獎禮上連奪四獎。最後嘅《Cosplay Sex Party #2》雖然製作水平一般，但勝在情慾演出夠激烈，加上出色嘅Cosplay造型，亦值得一睇。