【是日通勝】

農曆三月廿七

壬寅年 甲辰月 庚戌日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、破屋

忌：大事勿用

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、19、22、28

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：精神狀況差，難專心做事，宜早點回家休息。

金牛座：蜜運中的男女，感情發展漸漸步入穩定階段。

雙子座：做事快靚正，還能夠察覺潛在問題加以補救。

巨蟹座：多向身邊人取經，增廣見聞，有利事業發展。

獅子座：宜耐心處理工作遺留的手尾，不要亂發脾氣。

處女座：不接受批評又愛找人麻煩，只會令你被孤立。

天秤座：工作得心應手，趁機為事業發展作長遠部署。

天蠍座：為身邊人安排一次難忘約會，可令感情升溫！

人馬座：不要在工作間偷懶，小心有人打你的小報告。

山羊座：感情關係出現小風波，加強溝通可大步檻過。

水瓶座：別把不快的事放在心，以免負能量愈積愈多。

雙魚座：對人和善，多展露笑容，愛情運將直線上升。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）龍 易破財

鼠：不乏求財機遇，與人合作投資有利可圖。

牛：頭腦靈活，工作態度嚴謹，表現受肯定。

虎：吉星高照，展現才華好時機，不要錯過。

兔：好運不斷，行動力強，謀事易贏得掌聲。

龍：是日沖煞，財運欠佳，投資賭博勿沾手。

蛇：工作運一般，職場流言多，毋須太在意。

馬：貴人助力強，家中長輩是你的經濟後盾。

羊：對自己要求嚴，壓力漸增，易鑽牛角尖。

猴：正財運上升，做好本分，可望多勞多得。

雞：被瑣事弄得焦頭爛額，宜檢討做事手法。

狗：財運稍遜，一時大意，可導致破財收場。

豬：事業發展一波幾折，要保持冷靜莫氣餒。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

辟邪驅負「黑曜石」

大家對黑曜石都不會陌生，它外表樸實，卻可以驅走負能量，保護自身氣場。黑曜石（Obsidian）為天然火山琉璃之一，火山爆發後，通常熔岩外圍的冷却速度最快，急速凝固下形成玻璃質，因此黑曜石一般是在熔岩的外圍發現，在墨西哥、美國夏威夷、日本、印尼，甚至冰島等地也有它的蹤影。

在印第安的傳說中，黑曜石有淒美的故事。傳說阿帕契部落有一支隊伍被敵方追到山上，不少人被殺，餘下的人則跳崖自盡，以保名節，最後全軍覆沒，消息傳回部落中，少女們都痛不欲生，日以繼夜大聲哭泣，眼淚掉落地上竟變成黑色石塊，之後流傳擁有一顆黑色石塊便不會悲傷哭泣，因為阿帕契部落的少女已經為你流乾眼淚。

中國古代的佛教文化中，也有不少是用黑曜石作為聖物及宗教用品，常被當作辟邪及抵擋負能量的寶石。除此之外，黑曜石也可以增強生命力，對回復精神及體力有很大效用，所以也常被用作提升健康運，亦適合繁忙的上班族，平衡繃緊情緒，紓緩壓力。

據說黑曜石有助消厄解困，抵禦負能量侵襲，易受驚嚇者也不妨佩戴以「定驚」，若經常進出人流複雜場所也特別合用。不論男女最好戴在右手，配合「左進右出」的原則，才可令體內的負能量更順利排走。