聲生不息︱陳奕迅部署「復出」　100萬歌酬試水溫

歌神陳奕迅因疫情關係工作量大減，不過有傳他再戰內地，將以「超級嘉賓」身份中途插入內地爆紅的真人騷音樂節目《聲生不息》，就算拍1集只得約100萬港元歌酬都照殺，相比前年在內地唱3首歌就袋約200萬港元，「歌神」的友情價可謂超抵

由無綫及內地電視台聯手打造的《聲生不息》，雲集中港天王天后級歌手，包括李克勤、楊千嬅、林子祥、葉蒨文、李玟及李健等，更帶挈新世代歌手炎明熹及曾比特在內地爆紅，齊齊登上各大熱搜榜。據知，該節目陣容將再加碼，最令粉絲驚喜必定是「歌神再現」，陳奕迅（Eason）重磅加盟！

與楊千嬅同價

有指《聲》2月時發英雄帖，廣邀有分量的歌手參演，Eason和容祖兒均榜上有名，有廣告客戶爆料：「主辦單位畀歌手名單同我哋傾贊助，係有Eason、容祖兒嘅，不過就加咗『待議』字眼。」據知，當初Eason遲遲未動筆簽約，全因考慮疫情嚴峻及部分細節未傾妥，但現見疫情緩和，加上節目一播出就在內地引起極大回響，故再跟主辦方聯絡，決定在稍後的集數中以「神秘嘉賓」身份隆重登場，至於祖兒則因檔期問題，最終無緣參與。

雖然Eason答應臨時「插入」，但未有因此加重歌酬，有傳其加盟費跟李克勤、楊千嬅、林子祥、葉蒨文相同，一律每集收約100萬港元，不過與純唱歌的商演相比，工作量多及時間更長，皆因《聲》是真人騷，眾歌手要開會、綵排及錄影，估計每集要花3日才可完成，有指74歲林子祥及60歲葉蒨文因年長，加上習慣早睡早起，故2人每日工作約6小時，已體力透支。

自嘲「荷包乾硬化」

據知，Eason前年亮相內地電視台舉行的雙11晚會，唱3首歌就穩袋約200萬港元酬勞，今次願意收約100萬港元拍1集，有傳因節目主力推廣粵語歌，加上疫情開始緩和，且考慮到節目在內地一播出就引起極大回響，正可藉此強勢再戰內地市場，有助他之後舉行巡迴演唱會及拍廣告。

其實受疫情影響，Eason暫緩內地掘金之旅，近兩年工作量插水式大減。他曾自爆幾乎零收入，笑言患上「荷包乾硬化」及「急性發錢寒」，故現時重磅加盟《聲》，正是「復出」的最佳時機！