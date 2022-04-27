林欣彤拍拖飯局曝光　冇罩大合照疑違禁聚令

歌手林欣彤近期是非纏身，繼被指做第三者，介入樂隊ONE PROMISE成員Anton與圈外女友之戀情外，日前又被爆與Anton拍拖期間疑違反4人禁聚令。網上流傳照片所見，Mag與Anton跟7位朋友飯敍，多人聚集兼冇戴口罩合照，於疫情期間如此鬆懈，相當牙煙！

歌手林欣彤（Mag）與樂隊ONE PROMISE成員Anton今年2月因雙雙染疫而被踢爆戀情，Mag更一度被指疑做「小三」，於Anton與圈外女友Christy拍拖期間橫刀奪愛，事後男方承認與Mag之戀情，但否認對方是第三者。雖然新戀情備受爭議，但他們愛得甜蜜一於少理，繼續高調拍拖，早前更在社交網曬出齊齊去歎茶的照片，Mag更以女友視角拍照，見Anton笑得開懷，甜到漏。

先後染疫 持住有抗體？

2人拍拖更是周圍去，近日有讀者爆料指網上流傳一張合照，是Mag與Anton跟7位朋友於餐廳食飯，枱面亦有9隻杯，顯示為他們應是同枱，疑似違反4人禁聚令，而合照期間眾人亦冇戴口罩，Mag與Anton曾經先後中招，但防範意識明顯不高！相中所見，Mag悉心打扮兼拿着相機，未知是否食飯期間充當攝影師拍照。記者就疑似違反限聚令致電Mag與Anton，2人至截稿前未有回覆。