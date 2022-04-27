肥美人｜李蔓瑩減肥成功照被攻擊：瘦咗就話你波細

ViuTV選美真人騷《肥美人》昨晚 （26日）播出第12集，12位參賽者繼續接受特訓。今集其中一個環節講到情緒管理，節目請來藝人米露迪、「宅男女神」李蔓瑩（Renee）及網紅嘉盈，加上兩位女主持練美娟及陳葦璇化身「天敵隊」，與一眾參賽者組成的「肥美人隊」大玩閃避球，雙方互有攻守兼笑料百出，其中嘉盈開賽前表示拳腳冇眼怕會弄傷對手，但比賽期間卻經常胡亂閃避下而被擊中，被主持駱振偉笑她真的完美演繹「冇眼」，最終「天敵隊」以10比8勝出。

之後嘉賓們分享如何應付酸民，參加過真人騷的米露迪坦言自己亦受過不少冷嘲熱諷，她説：「曾經對呢啲說話好上心，佢哋唔鍾意你就係唔鍾意你，做任何嘢都係改變唔到。」而曾經肥過亦試過成功減肥的Renee則説：「肥嗰陣就畀人問做節目對唔對得住觀眾？到瘦咗輪廓出咗，就話你輪廓咁深嘅，係咪打針？又話瘦咗，個波一定細埋啦。」她亦分享如何有禮貌地反駁酸民，指不論回應與否，最重要是忠於自己，不要受他人影響，自己開心最重要。至於嘉盈就指自己常常被個別網民問「幾時拍AV」，她表示會以幽默方法回應對方：「係咪即係Amazing video? I hope so，咁其他人就會覺得我好有EQ。」她亦勉勵大家説：「記住兩點，愛自己同有自信，就會有長久嘅魅力。」