麥當娜與舞蹈員男友分手靠食壽司療傷？

「美國流行音樂女王」麥當娜（Madonna）近日被傳與拍拖3年的舞蹈員男友Ahlamalik Williams分手，相隔35年的母子戀玩完！

現年63歲的娜姐已向友人自稱已再度回復單身與細35年的28歲男友已玩完，她們自1月已開始沒有被見到在一起，而友人指她們決定和平分手。有消息人士說：「佢哋已離離合合一排。雖然佢哋之間仲有好多愛，但目前佢哋已決定分手，佢哋保持良好嘅關係。娜姐已全身投入多姿多采嘅社交生活，同男友分手已經常與朋友同家人聚會見面。佢嘅檔期密麻麻，籌備即將開拍嘅傳記電影同新歌以及照顧家人。」據知她們之前因巡唱及封城而一起，而目前他已搬出娜姐的大宅。

娜姐與男友於2015年因舉行巡唱而結識，4年後她們發展戀情，自此之後她們形影不離，而娜姐亦經常於社交網站貼2人恩愛照片「放閃」。娜姐亦協助男友的事業，除了獲名設計師Stella McCartney邀請拍廣告之外，亦為男友開展音樂事業。

雖然被傳分手，但似乎冇影響娜姐心情！她前日（25日）於社交網站上載新照片，身穿黑皮褸及黑色魚網絲襪的她擘晒髀自摸在錄音室錄歌食壽司。她留言說：「音樂同壽司救我一命。」