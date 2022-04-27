心理醫生作供爆安芭赫德被診斷有邊緣型人格

美國男星尊尼特普（Johnny Depp）控告影星前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗一案昨日（26日）在美國維珍尼亞州續審，尊尼已完成作供，昨日輪到他法律團隊安排的一名心理醫生Shannon Curry在庭上作供。她爆安芭患有「邊緣型人格」（Borderline Personality）以及「做作型人格障礙」（Histrionic Personality Disorder）。

她表示是經過審視她過去的醫療報告、測試、安芭的自我報告以及兩次會談時得出她患上此症。醫生說：「當我們患有人格障礙時，在他/她們生活的幾乎所有不同方面都會在幾個不同的領域出現障礙。」至於「做作型人格障礙」，醫生指患者會過於戲劇化的呈現如需要成為關注的中心以及出現情緒之間的快速轉變。而她作供時亦反駁安芭指自己患有「創傷後遺症」（PTSD）：「安芭女士沒有患上PTSD，還有相當明顯的跡象表明，當她被問及這些症狀時，她嚴重誇大了PTSD的症狀。」

雖然昔日夫婦庭上開戰，不過近日網上出現一條尊尼作供的片段，他被前妻的律師問到是否同意自己的體型比安芭高大許多，他即幽默回應表情被指似足「積克船長」，仲模仿律師說話，令安芭亦閉上雙眼緊閉雙唇忍住笑。另外，尊尼律師叫他講出自己還演過哪些系列影片，他只說得出《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland），並稱知道自己答不出來有點可悲，但他沒有看自己電影的習慣。他邊回答邊笑，旁聽席的人士亦被他逗得忍不住大笑。