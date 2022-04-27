【母親節禮物】由面到手　送上貼心呵護！

母親節快到，大家揀好禮物未？抗疫期間，母親們照顧家庭付出很多心血，就趁這個機會好好慰勞她吧！其實送禮物最重要的是心意，知道對方的需要。母親年紀漸長，肯定會在意自己的皮膚，這時候送上一些有抗衰老功效的面部護理產品就最適合。另外，疫情期間整日使用清潔產品會損害到手部肌膚，因此一些具滋潤功效的護手霜也是一個不錯的選擇。以下為大家整合了一份推薦清單，由面部到手部護理都一應俱全，大家不妨落足眼力揀番份，給媽媽送上窩心驚喜！

貼心抗衰老

想送護膚品畀媽媽，首先就要了解熟齡肌遇到的問題。要知道女性邁入熟齡階段後，肌膚會因賀爾蒙的波動而產生變化，皮脂及膠原蛋白會逐漸流失而導致肌膚缺水、鬆弛、敏感及出現細紋和斑點，所以送抗衰老產品就最適合不過。日系護理品牌THREE特別為熟齡肌而研發的護膚系列，正好適合各位媽媽使用。配方中的玫瑰、茴香和天竺葵複方精油，帶來沉穩甜香全方位修護。套裝包括兩款清潔產品和3款補濕產品，用後能從根源改善種種成熟肌問題，讓媽媽煥發年輕光采。

貴婦級修護

貴婦護膚品牌Augustinus Bader的最新產品藍鑽極緻修復紓緩霜（The Ultimate Soothing Cream）的紓緩補濕效果和豐潤質感，結合了TFC8®專利技術與月見草油、煙酰胺、維生素B5和黑孜然油等的天然成分，能讓換季敏感肌膚從極度乾燥、炎症和刺激中恢復過來，同時還有助於重建肌膚的保護屏障功能，保持肌膚健康和彈性。修復紓緩霜純淨高效，100%純素，不含麩質、轉基因生物、有機矽等有害物質，送給母親使用就最放心。

藝術風手部護理

今個春夏，英倫品牌Cath Kidston帶大家走進充滿想像力的藝術家王國，一系列服飾和家品均注入動物與大自然元素的印花圖案。其中的消毒潔手液及潤手霜套裝，不但具滋潤雙手作用，包裝上更滿布具豹紋的獨角獸和擁有獅子紋的猴子圖案，讓人一眼就如置身充滿想像力和神奇魔法的王國。加上定價親民，令禮物預算不高的子女們，都可以向媽媽傳情達意！

拜拜粗糙雙手

假如媽媽因為經常做家務或頻繁使用酒精搓手液而導致雙手變得粗糙，送上Shiseido王牌精華ULTIMUNE系列護手霜就最適合不過。因其質感清爽而不黏膩，能速效滲透肌膚；配合全新Multi-Defense Shield多重防護技術，能發揮高效滋潤及護膚功效。加上有清新怡人花香，一邊潤手一邊可以紓緩身心，感覺超治愈。