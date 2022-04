漫威超級英雄電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)即將於下周全球公映,而昨日影片在英國倫敦「特拉法加廣場」舉行宣傳活動,導演森雷美(Sam Raimi)以及片中3位影星班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、Elizabeth Olsen以及黃凱旋(Benedict Wong)都有出席。而班尼狄更與在場的「奇異博士」扮演者一同合照,實行與眾同樂!

而班尼狄在活動上亦有回應片中因有同性戀新角色America Chavez而被中東多國禁映一事,他說:「呢個係意料之中嘅失望。呢個角色係源自漫畫,而唔係我哋為多元而創造嘅角色。我哋仍然必須去推動包容同平等,而漫威同迪士尼正做緊呢樣嘢。呢樣值得高興!」