【簡潔生活學】男人不整理　女人要怎辦？

一間屋如果分別有男女主人，女主人把家居打理得井井有條，而男主人經常放着一堆鋪塵的東西，例如：信件、雜誌、舊波鞋、遊戲等，女主人一定想統統掉進垃圾桶，但想想就好了，切勿將對方的物品，未經許可下私自處置，這個是關乎尊重的問題，應該向對方提出處置要求。

女士喜歡買手袋衣物，男士愛買波鞋模型，大家各有喜好或收藏是很正常的，但不是每個人都喜歡整理打掃，但當發現家中物品愈來愈多，影響到使用空間的時候，就必須正視，共同尋找解決方法。

假如雙方劃分好私人空間或儲物空間，代表可以擺放各自的物品，物品多少由各自處理。不過，若在公用空間，例如：客廳，長期擺放私人物品而不管的話，家人便需向當事人提出處置的要求，大家協議要在限期內處理，否則便交由家人處置了。

另外，建議訂立每星期抽大約一至兩小時，一起整理收拾、打掃物件，檢討一下擺放地方和位置是否配合各人的生活路線，假如對方的物件阻礙平常的生活日程，便商量更改位置，互相配合令生活更加順暢。

若果有些共用的物品，已經有一段時間沒有使用，而雙方暫時未能決定去留，可以放在一個「猶豫盒子」，定下到期日，例如兩個星期或一個月，並放在當眼處，如果限期到，物品仍然原封不動，可考慮轉贈、賣掉或棄置。

整理收納其實是一家人的良好習慣，不能只靠某一位成員去完成，只要每一個人做好自己本分，才能令家居整潔，心情大好之餘，相處更加融合。

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Profile：Kitty Wong

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