未來之塔　天上來的瀑布

很多香港人都認為有本事住上山頂才叫住得豪，畢竟是高高在上、高人一等，但如果有朝一日可以在天上生活，感覺豈不是更超然？雖然我們的字典裏有「難如登天」這個四字詞，但世上總是有設計師敢於向高難度挑戰，說的是Sou Fujimoto Architects設計的一款塔樓，貌似一座周邊有瀑布的天空之城，極具未來感，更曾於深圳前海城市新中心地標方案設計國際競賽中得獎呢！

非一般塔樓

在天空中生活，曾幾何時是一件令人匪夷所思的事，但近年有不少建築師嘗試以其創意為大家圓夢，曾以一幢樹形塔樓「L’Arbre Blanc」令世人嘖嘖稱奇的日本建築團隊Sou Fujimoto Architects，就為大家帶來一個巨大浮島，將「21世紀的塔」推上另一個境界。

先由它的外形說起，頂層像一塊巨型鐵餅，懸浮於高空，周邊結構看似一條條水柱向下傾注，且密集得如瀑布似的，無論日與夜都呈現出迷人的美感，教人嚮往。

善用綠色能源

據設計者表示，這座高塔主要以鋼材、碳纖維和混凝土建造，採用了吊墜狀結構，由99座獨立的小塔合併而成，並透過多孔立面來減低風阻。小塔之間由高達268米的主要核心作唯一連結，再藉着外圍的電纜張力連接支撐。頂層空間是一個不折不扣的天空之城，內有觀景台、餐廳、咖啡廳等設備，四周則以阻熱性高的玻璃包覆。

另外，作為一幢面向未來的建築，當中加入不少設施，好讓綠色能源得以善用，包括塔頂中央的蓄水池、雨水收集系統、立式風力發電機等等，設計具心思。

【同場加映】

綠色巨石塔

來自法國巴黎的建築團隊Vincent Callebaut Architectures，其作品「ASIAN CAIRNS」是另一款為人類實現空中生活而設計的高塔，外形像一塊塊巨石堆疊而成，一共有6座，分別作為住宅、辦工、休閒空間等用途。值得一提，「ASIAN CAIRNS」為可持續發展項目，採用風能及太陽能發電，塔頂可作為綠化空間、公共果園及城市農業田，讓居民實現自給自足的生活。

真飄浮陸地

隨着科技不斷進步，人類的生活或許可以很「離地」！由中國設計師趙偉操刀的概念設計「天上人間」，就是一座可以飄浮在陸地，當中可建立住宅、學校、寫字樓、醫院等生活設施，其飄浮原理是利用磁懸浮技術，運用與地球磁力相斥及相吸的磁力來控制上下，底部安裝大量分子磁塊及磁力增容器，以達成此操作。此外，底部的弧面會靠旋轉來發電及保持平衡，居民則可利用小型的磁力懸浮飛行器來往返陸地。