曾江倒斃尖沙咀指定檢疫酒店房間　死因有待確定

演戲逾半世紀的藝人曾江驚傳噩耗！今日（27日）中午12時14分，尖沙咀彌敦道19號一間酒店，有職員發現一名老翁，昏迷倒臥在房間內，職員遂慌忙報警求助。警員及救護員到場，經檢驗後證實事主當場死亡。警方經初步調查後，把案件列「屍體發現」，死因有待驗屍後確定。據了解，死者為藝人曾江，他於本周一（25日）獨自由新加坡返港，入住九龍酒店，昨日（26日）經快速抗原測試呈陰性。今日衞生署人員巡查時冇人應門，叫酒店職員開門，發現曾江昏迷在房間內。東網第一時間致電曾江太太焦姣，她身邊人回覆：「曾太依家唔得閒。」然後便匆匆收線。曾江的外甥女王馨平正身在台灣為父親王羽奔喪，獲悉舅父突然離世，大表愕然，她說：「對唔住，我完全唔知道，我身在台灣，之前有同舅母聯絡過，他們亦對我父親的事表示十分難過，還要我幫手安排花籃...」她稱本身舅父舅母不會到台灣出席家父喪禮。

去年11月曾在餐廳撞到曾江的文雪兒，對於曾江離世感到震驚：「上年見到佢嘅時候，佢好精神，因佢同朋友食緊飯，我哋只係寒暄咗幾句。（你同佢係咪合作過？）我第一套拍嘅《碧血劍》係佢做外景導演，佢好爽，拍嘢好快，同埋好肯教後輩。」汪明荃則說：「我都係睇新聞先知，同佢一直好少合作，亦好少踫頭，不過真係好可惜，佢仲咁做得、咁有型！」曾與曾江合作拍攝《竊聽風雲》系列電影的導演麥兆輝說：「真係好可惜，佢令我最難忘嘅係佢嗰份敬業樂業。好記得拍《竊聽風雲2》嘅時候，佢要寫啲字，我發現佢寫得好唔錯，傾偈先知原來佢後生嘅時候係位建築師。佢有學識、又識演戲，真係不可多得嘅演員。」

曾江原名叫曾貫一，現年87歲，從事演藝工作超過60年。從影多年的他，經典代表作一籮籮，而最令觀眾難以忘懷的，莫過於他於染髮廣告中的演出，當中呢句對白「逐漸變黑又得，立即變黑亦得，得咗！」更加成為經典。

曾江是粵語片當紅小生，曾扮演多個經典角色，包括在電視劇《獅子山下》 「高定天」、《射鵰英雄傳》「黃藥師」、《英雄本色》「堅叔」等。2016年更憑《竊聽風雲3》奪香港電影金像獎最佳男配角，演技備受肯定。2015年他與謝賢、胡楓及Joe Junior拍無綫節目《4個小生去旅行》，記者會期間被謝賢當眾掌摑，震驚娛樂圈。