EGL聘日本導遊開心旅遊大使　為客人帶來開心旅遊體驗

【營業資訊】隨着第五波新型冠狀病毒疫情漸見緩和，世界各國放寬旅遊入境限制及防疫措施、香港人對於開放旅遊、通關需求更趨殷切。「好想去旅行」是大部分市民的心聲，日本向來是香港人最喜愛旅遊的地點之一，亦是推動東瀛遊堅持的動力，期望在年內可以通關，旅遊業可逐步復甦。為了做好準備以最優質服務再次與客人一起外遊，現在誠邀有志重返旅遊業的 ｢日本導遊」朋友參加東瀛遊舉辦的 ｢日本導遊開心旅遊大使｣ 招聘說明會。

日期：4月28日（星期四

時間：上午9時30分開始接待，準10時開始，逾時恕不招待

地點：尖沙咀漆咸道南45-51號尖沙咀其士大廈（電梯請按5 字）（港鐵尖沙咀站B2 金馬倫道出口，近百樂酒店，惠康超級市場樓上）

對象：日本旅行團經驗導遊（領有TIC 發出之領隊牌照）

內容介紹：薪酬、福利及本公司「服務待客」文化後，更預留時間查詢

*凡出席此招聘說明會人仕將獲優先錄用

由於需要限制人數，請先以Whatsapp 6179 2177登記，本公司會有專人聯絡跟進。