黃宗澤再下一城　奪紐約電影電視節「最佳男主角」優異獎

《紐約電影電視節2022》今日(27日)公布得獎名單，黃宗澤（Bosco）憑劇集《非凡三俠》奪得「最佳男主角」優異獎，Bosco表示獲獎一定要多謝導演Billy（鄧衍成），因為《非凡三俠》是對方遺作，Bosco說：「全靠佢拍得咁好我先有機會拎獎，同埋叫做對Billy有個交代，同時都要多謝編劇陳十三，寫一個咁好咁新穎劇本，令大家都有共鳴。」

Bosco憶述第一次收到入圍通知正是愚人節，還笑問樂易玲是否大整蠱，直至看到對方發來證據便開始眼濕濕說：「做演員咁多年，冇諗過會喺國際盛事上有提名，到通知我有獎，自己又啱啱買緊餸，啲timing次次好錯，不過今次我收到電話時好淡定話係咩？哦！之後返到屋企食完飯先打畀朋友！我一向都冇諗拎唔拎獎，當唔諗時反而有獎，係一個震撼彈！」

因疫情關係，今年頒獎禮全以網上形式進行，Bosco坦言確有點可惜，但有獎開心之餘亦是一個肯定，未來會繼續做好本分，演好每套作品。現在正忙於拍攝《疊影追擊》的Bosco早前在社交平台上扁嘴透露整傷膝蓋，更要佩戴護膝帶，原來Bosco拍攝時需要多次從高處跳下，說：「當晚都冇事，但第二日開始痛，發現係膝頭有舊骨頭移咗少少位，骨撞骨，軟組織有啲發炎。」醫生其實有叫Bosco要停工一星期，但因為第5波疫情已經影響拍攝，所以Bosco惟有頂硬上繼續開工，現時只有多提醒自己多加留意。