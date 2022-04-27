晚市堂食首選　東南亞美饌

講到晚市回歸，老人家最開心可以和孫仔出外吃飯，老少咸宜的中菜、火鍋就最啱他們。另外，惹味的東南亞菜都有開新店或推出新菜單，適合晚市配啤酒或餐酒慢慢吃，讓大家感受到久違的熱鬧晚市。

醉醺醺火鍋料

對香港人來講，四季都咁適合吃火鍋。灣仔四川菜餐廳川流近日除推出星期一至五的精選午市點心放題及星期六、日及公眾假期的精選假日點心放題，於開晚市後推出全醉醺醺系列火鍋料理。當中有用紅酒醃本地牛頸脊的「牛醉三分醒」、紹興酒醃本地牛小排的「醉牛之意盡在酒」，另外還有「海蝦醉了」的醉蝦丸及用花雕和干邑醃的醉雞「今朝有酒雞也醉」等。配上三十三香辣火燄醉雞鍋或貢布胡椒豬骨湯鍋，最是滋味。

多重優惠

吃火鍋，除湯底外，很多人會注重牛肉和海鮮的質素。美味廚於晚市重開，推出多款優惠，於餐廳堂食火鍋，各款肉類及特價海鮮，每第3碟可享半價，特選新鮮肉類有日本佐賀A5肉眼、手切頂級雪花肥牛、日本熊本黑豚梅肉、澳洲龍蝦和加拿大象拔蚌等。另外，於餐廳午餐或晚餐，米飯、湯和糖水無限添食添飲。每次來幫襯的顧客，餐廳會送上如五花茶、夏枯草等強身健體特飲，另客人可選任何4小時以優惠價任飲指定餐酒。同時間，餐廳亦推出新菜式，包括酸菜桂花魚、鮮冬筍炒肚尖、九層塔燴海蜆和萵筍炒牛肉等，無論是火鍋或吃小菜都有得揀。

名廚川味

要打造美味的川菜，師傅的功架很重要。尖沙咀點一龍近日邀請川菜大師陳啟德師傅合作推出11道特色川菜，經典菜式包括夫妻肺片、重慶口水雞、雲片白肉、水煮牛肉、紅油炒手等。另外還有創意的歌樂山辣子雞和四川紅燒牛腩，最後來一口擔擔麵和紅糖糍粑，每一口都感受到地道的川味。

中泰元素

辛香惹味的泰國菜，配上不同地方的飲食元素，可能會擦出火花。早前於大角咀開業的新派泰國菜館Sawadee Chef，由中菜名廚邵德龍師傅設計菜式，師傅加入自己擅長的中菜烹調技巧，為泰國菜變奏。如混合炒鴿鬆和生菜肉碎包打造的辣炒泰式黑豚肉碎配芝麻葉，結合酸湯魚和泰式酸湯桂花魚，其他還有雜魚香菇煲仔飯、「真係」炒.泰國通菜和焗羅非魚等。燒烤美食方面，有原隻魷魚、燒茄子等選擇，較特別是請來日式串燒師傅處理泰式串燒，別具風味。

嘗味韓菜

韓國的地道小食相信大家耳熟能詳，當地的高級菜式亦令人回味，中環現代韓國料理Hansik Goo於晚市推出全新的8道菜嘗味菜單，韓式花蛤粥以韓國水芹菜和花蛤湯慢煮，和蒸蛋及花蛤一起吃，香滑鮮味。蠔二食有香脆炸蠔和生蠔，配不同醬汁，各有風味。其他有韓式涼菜海鮮沙律、升級版的韓式牛骨湯及參雞意大利飯，主菜有燒烤豬肉二重奏配生牛肉拌飯，最後以沙參雪糕作結，讓客人吃到當造食材的真味。