TVB蜚聲國際　「2022紐約電視電影節」橫掃12獎

TVB「2022紐約電視電影節」多項殊榮，當中包括一個金獎、兩個銀獎、四個銅獎及五個優異獎，共12個獎項，涵蓋不同類型節目，取得卓越成績，令人鼓舞。原創精準與行銷觸感活力高光時刻盡展現。

《2020 東京奧運會》形象宣傳片及《2022 北京冬季奧運會》節目宣傳分別獲得體育節目宣傳片組別金獎和銀獎，《聲夢傳奇》節目宣傳則獲得娛樂節目宣傳片組別銅獎。另外，劇集《青春不要臉》獲得最佳剪接組別銀獎，而首套校園歌舞劇《青春本我》則獲得兒童青少年節目組別銅獎。

除了皇牌劇集和綜藝節目，由新聞及資訊部製作的《尋人記》及《無窮之路》憑著深入透徹的資料搜集及溫馨動人的呈現方式，與全球華人一同呼吸，把香港的歷史與及中國的非凡成就帶到國際舞台，在本港及內地贏得絕佳口碑和收視，亦於「2022 紐約電視電影節」中分別獲得歷史及社會紀錄片組別和最佳節目敍述組別銅獎，這是最圓滿的一個肯定。

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉表示，「TVB 製作團隊的努力成果能蜚聲國際，證明我們的製作標準一直處於國際水平。今年多個製作都有好成績，是再一次對我們整個團隊的肯定。2022 年是 TVB 55 周年的重要里程碑，我們將會全力以赴，繼續為觀眾帶來更多元化、更高質素的節目，期待日後再次把本地製作帶到國際舞台。」

無綫電視新聞及資訊部總監黃淑明表示：「《無窮之路》得到國際評判及海內外觀眾認同，全因為『它』的真、不迴避、不美化，透過眾多小人物的點點滴滴和感受，多角度呈現內地近億人脫貧的進程，是『講好中國故事』的最好體現！主持陳貝兒的真情演繹，亦引起觀眾許多的共鳴及迴響，功不可沒。」《無窮之路》主持人陳貝兒表示：「感謝大會。感謝我們團隊的努力，很榮幸能夠參與其中。我們定必會繼續用心製作，讓世界知道更多中國故事。」