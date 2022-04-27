聲夢傳奇2︱學員周身刀　森美讚參賽者實力比上屆更多元

無綫去年4月推出歌唱真人騷《聲夢傳奇》後叫好叫座，並為香港樂壇孕育了不少潛力新人，包括炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等。今年6月，大會主題為「我超越我」的《聲夢傳奇2》將正式登場，經過接近一年籌備以及多重遴選，製作組從超過一千名本地及海外的參賽者中，挑選了各具所長的23名學員，年紀最小一位只有13歲。

《聲夢2》遴選評判陣容亦相當鼎盛，除有無綫高層曾志偉及樂易玲，還有歌手李幸倪、郭偉亮、陳奐仁等。為了讓聲夢迷先睹為快參賽者水準，無綫娛樂新聞台今晚（27日）播出部分遴選片段；片段所見，今季不但吸引唱得及跳得之人，不少人更自備樂器自彈自唱施展渾身解數，其中一名參賽者更輕鬆地以小提琴拉奏出《月半小夜曲》，功架十足。除了表演，參賽者還要入錄音室錄歌試真章，考驗相當全面。

其實23名《聲夢2》學員中，已有4名落實入圍，她們便是之前在《聲夢JUNIOR》中表現亮麗的Crystal（梁善知）、Caitlin（楊秉頤）、Charlotte（繆昀希）及Kiele（鄧曉殷）；現時13歲的Charlotte更憑在JUNIOR決賽舞台唱跳《跳舞街》一鳴驚人、獲得如潮好評。除了令人留下深刻印象的JUNIOR四強小花，之前在《JUNIOR》中大熱倒灶的Aster（劉芷君）亦深受網民喜愛，不少網民更對她因揀錯歌錯失直入《聲夢2》機會大嘆可惜。

看着JUNIOR成員成長的Eric Kwok，受訪時坦言對於只得4位學員能直入《聲夢2》感到遺憾：「畀我揀起碼有十個可以入啦！例如Elsa（劉芷晴），佢唱得好好架，見到佢次次入唔到都喊得咁犀利，我都覺得好慘。」眼見JUNIOR學員有潛質的大有人在，製作組經過考量，最後決定開放機會讓JUNIOR成員參加遴選。

《聲夢》主持森美受訪時則大讚《聲夢2》入圍學員實力比起上屆更為多元：「上屆Windy唱聲樂好勁啦，今屆唔單止有聲樂勁嘅，仲有Rap啦、跳唱啦，甚至連演奏級都有。」森美更配合大會主題表示，製作組希望學員能夠通過參與節目，逐步成長蛻變。