迎接星戰日！Gadget玩具原力覺醒

每年5月4日都是星戰迷引頸以待的Star Wars Day，雖然距今尚有時間，但相關產品已急不及待早一步原力覺醒。

海報手機殼

喜愛聯乘的CASETiFY，最近便宣布與Lucasfilm Ltd.首度合作，把《星球大戰》元素注入其生活配件之中。聯乘系列靈感來自正傳三部曲，廠方將《星球大戰：新的希望》、《星球大戰：帝國反擊戰》和《星球大戰：武士復仇》三幅電影海報，一一印在強悍防摔保護殼、特強防摔保護殼和竹纖維保護殼上，懷舊之餘夠晒經典。其他圖案還包括超級武器死星、男主角Luke Skywalker家鄉塔圖因星上的雙星日落，以及Millenium Falcon千歲鷹號等，當中千歲鷹號款式更是限量1,000個兼採用鋁合金製成，彌足珍貴！

聯乘系列涵蓋iPhone、Samsung等多個型號手機，並設有AirPods、AirPods Pro、Apple Watch及iPad保護套，加上無線充電器、卡套和便攜充電器保護套，種類十分豐富。以上產品將於5月4日正式發售，即日起可於casetify.com/co-lab/star-wars登記成為優先選購名單。

新版天行者

本地人偶廠Hot Toys多年來出過唔少星戰Figure，最近再發表Luke Skywalker的Bespin版本，按比例塑造高28cm的男性素體，全身逾30個可動關節，並足本還原全套貼身剪裁的杏色服飾及極像真頭雕，其中眼窩背後更配置可動眼球，可按需要呈現不同眼神。隨人偶附有一把結合右手腕的可發光光劍炳、一把光劍柄、兩個可裝配在光劍炳上的藍色光劍組件和多對造型手掌，還有一個參照Cloud City碳化室場景所設計的人偶情景地台。豪華版額外配置一Luke幻想的Darth Vader頭雕與一個參照Dagobah星球的沼澤地形情景地台，重現戲中原力訓練的精彩情景。

斷臂磁石貼

《星球大戰》除了人類角色受人歡迎，機械人一樣人氣甚高。家品公司Regal Robot就想到以C-3PO為題材，把其機械左臂變成磁石貼，巧手製作出金色銹化配色及管線結構等細節，並且連遭蠻力扯斷而成的斷電線也有好好造出，作為裝飾品絕對攞滿分！