MIRROR成立官方歌迷會　隊長Lokman：遲了！

ViuTV前總經理魯庭暉，調任新公司MakerVille出任行政總裁，專攻藝人管理、活動管理及內容創作，集中發展公司為公司「生金蛋」的男團MIRROR和女團COLLAR。今日（27日）MakerVille於九龍灣舉行記招公布新公司發展大計，動員MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR、練美娟、沈殷怡、陳俞希等藝人撐場。

記招以「Maker」為主調，打頭陣的魯庭暉在台上表示新公司會「做啲嘢出嚟」，主要會做三件事，內容、藝人、希望多作新嘗試、有不同類型的新作品給觀眾欣賞，又希望節目能衝出香港，亦會撮世界各地不同單位合作，希望作品能感動大眾。

隨後介紹到MakerVille的新劇並請來製作人分享，包括由姜濤與陳卓賢主演的《季前賽》；呂爵安、魏浚笙騷肌演出的《iSWIM》；首部動畫連續劇亦將於2023年面世。電影方面則有林家棟、楊樂文Lokman主演的《命案》。

最後MakerVillie晒冷介紹介下藝人包括強尼、陳安立、沈殷怡、陳俞希、駱振偉、黄奕晨、王頌茵、鄭伊琪、陳子豐、「6膠」岑珈其、魏浚笙、徐浩昌、黄正宜、劉沛蘅，以及由ERROR P1X3L、COLLAR先後出場歌舞表演。

而MIRROR更壓軸出場並首次現場演繹新歌《Innerspace》，並宣布MIRROR 5月將成立官方歌迷會，並預告會員福利，包括有迎新禮盒及可以訂講演唱會門票，詳情將在社交網公布，Lokman與AK指知道歌迷會成立遲了，希望歌迷會能拉近粉絲月12子的距離。