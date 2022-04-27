王丹妮廖子妤角逐今屆金像獎新人　夾定戰衣西裝上陣

影壇新貴王丹妮（Louise）與女星廖子妤（Fish）在今屆金像獎中齊叫雙飛，前者憑電影《梅艷芳》入圍最佳女主角及最佳新演員，後者則憑《梅艷芳》及《智齒》角逐最佳女配角。Louise自覺沒有比別人優勝之處，反而看好Fish奪獎，Fish揚言今年的成績單足以光宗耀祖。2人夾定頒獎禮戰衣，提議同片演員一齊反傳統，她們以西裝上陣，男演員劉俊謙改穿晚裝，並預告2人將再結片緣，但由姊妹變仇人。

Louise稱沒想過連獲兩項提名，能入圍已是很大的收穫及鼓勵，問到看好哪位獲獎？她表示：「我睇好Fish，好想佢攞，每位演員對自己嘅角色都用盡全力，每位都有機會攞，邊個得獎我都會好開心。」她謙稱沒有覺得自己比別人優勝，獎項只是額外獎勵，但期待行紅地氈，並會預備很長的致謝辭以答謝電影團隊付出的心血。

而Fish對入圍表示感恩，今年正是她由馬來西亞來港滿10年，認為這張成績單足以向鄉親父老交代，問到自己打自己，會否擔心分薄票源？她坦言：「有啲人叫我吹風投邊部戲，但係手掌係肉手背又係肉好難揀，呢啲係天意，交畀專業團隊決定，我揀邊一部都對會唔住另一部。」她指今次最大得着是令更多人認識她：「做人唔可以太貪心，否則會分薄運氣，順其自然啦，太強求唔係我性格，我今次已經係光宗耀祖。」

談到當晚戰衣，首度參與金像獎的Louise直言未有頭緒，Fish透露已被很多人警告她不可以再穿西裝，不過她一於少理，還慫恿Louise跟她一齊穿西裝行紅地氈，並建議《梅艷芳》的男主角劉俊謙穿晚裝。另外，她們預告《梅艷芳》原班人馬將再開拍新片，2人之前飾演兩姊妹，新片中則會變成對立關係，Fish揚言太愛對方，所以新角色有難度。