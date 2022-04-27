周家蔚結婚10周年：完全冇慶祝

藝人周家蔚晚上參與新一輯《日日媽媽聲》錄影。久違了的她身型依然fit爆，她笑說：「我本身好鍾意食嘢，不過天明（老公洪天明）北上，疫情下我就冇咩胃口，所以食細咗個胃，依家同參選港姐嘅時候差唔多，不過冇咁多肌肉量。」她又打趣自己不能與以往比較，尤其是眼角魚尾紋多了。提到3月21日，她與洪天明結婚10周年，家蔚表示完全冇慶祝：「因為佢已經上咗大陸半年，依家身在杭州。佢有叫我自己去買嘢，不過疫情下買嚟做咩呢？都用唔到！（妳去買樓囉。）呢啲嘢留返佢搞，同埋啲錢暫時拎唔到返落嚟香港嘛。我諗佢今次會破上次嘅紀錄，上次佢喺大陸留咗8個月，依家兩個仔都慣晒嘞。」

家蔚指老公歸期師視乎通關日期：「我都有諗過暑假期間帶兩個仔上去搵佢。（咁耐冇見，冇影響夫妻感情？ ）我哋每晚都有視像通話，真係冇咩問題。尤其佢飲醉酒，喊晒咁話好掛住我，我都有試過喊，不過大家唔同時間。（妳又做咩喊？ ）夢見同佢去旅行，佢竟然肯拋低兩個仔攬住我瞓，真係好耐未試過，醒番都覺得開心。佢知道我今日錄影，就叮囑我唔好亂咁講嘢，不過我份人好直，真係唔識分邊啲講得，邊啲唔講得。」