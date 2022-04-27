神菜美舞　超模級索女優

日本AV界係一個充滿奇迹嘅地方，除咗題材上時有驚喜，亦不時會發掘到質素優秀嘅女優，當中更加有一位質素拍得住超級模特兒嘅索女，佢就係神菜美舞，從今日起大家要記住佢嘅名字喇！

高挑美艷

食得多魚翅同鮑魚，有時都會想轉食吓海參花膠，日本AV界巨乳尤物如此之多，相信大家有時都想轉一轉口味，欣賞一下高挑美腿女優，咁有咩筍盤推介先？梗係有啦！就係今日同大家見面嘅神菜美舞喇！

今年24歲嘅佢氣質高貴，且帶點高傲冷艷，不過笑起上嚟時又帶幾分天真甜美，真係天生麗質！除咗擁有星級美貌外，身材仲泊得住超級模特兒，身高5呎7吋夠晒高挑，雙腿白滑修夠吸引，條腰亦夠纖巧幼細，不過上圍報稱有E奶，但係橫睇掂睇都冇咩逼爆感覺，睇嚟有報大數之嫌，好彩又未算係高瘦平，目測估計有C Cup喇。另外，肌膚鮮嫩雪白，亦令呢副胴體提高唔少分數。

七情上面

美舞喺上年8月以新人身份成為AV廠Ideapocket嘅專屬女優，據聞佢係因為對AV界充滿好奇心，所以決定下海成為AV女優一窺箇中奧秘，仲話好想嘗試做幕後工作，咁就要睇吓將來有冇機會轉型，學吓師姐葵玲奈咁做AV監督喇。

講番舞妹嘅演出，個人認為屬於上乘質素，因為佢喺各種與男優交鋒嘅場面都顯得相當投入，睇住佢畀男優進攻時七情上面又梨花帶雨咁款，就已經覺得好興奮，加埋張口尖叫以抒發快感，令觀眾嘅視覺同聽覺都得到極大刺激！另外，舞妹表演前戲定上床埋牙都顯得動作細膩，演出充滿技術性，絕對值得長期支持！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎7吋

三圍：34-24-35

神菜美舞經常都會將拍攝花絮放喺社交網分享，大家不妨多啲Click入去，睇吓舞妹近期又拍攝咩新作，當然亦唔少得欣賞佢嘅性感靚相啦！