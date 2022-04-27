魔鬼天使Thapani Meemungtham　泰風騷

泰國女模要樣有樣，要身材有身材，只係講到既有天使外表，又有魔鬼身材，卻同時又夠風騷嘅話，呢位超人氣模特兒兼網紅Thapani Meemungtham，大家絕對唔可以錯過！

誘人魅力

現居於泰國曼谷嘅Thapani Meemungtham，早喺2020年以藝名「Baitong Thapanee」拍攝一系列露肉度相當高嘅寫真，憑住魔鬼身材同埋天使樣貌，本嚟已經夠晒吸睛，而令佢甫出道贏盡眼球嘅原因，更在於佢嗰種發自內心嘅風騷女人味，呢樣並唔係每位泰國模特兒都能夠做到。

話時話，乜嘢叫做風騷先？拋媚眼又叫做風騷，搔首弄姿又叫做風騷，嗲聲嗲氣嘅亦叫做風騷，咁Thapani Meemungtham係屬於邊樣呢？可以話畀大家聽，以上所講嘅佢不但全部有齊，最重要係佢嗰種風騷並非刻意而為，絕對係天生嘅風騷魅力。好似佢早前有一輯喺公路旁自拍嘅性感相，背景不過係馬路同藍天，但憑住自身嘅魅力，令呢輯自拍性感相大受好評，呢啲咪就係佢嘅魅力所在囉！

愛心爆棚

雖然話佢風騷迷人，拍攝嘅寫真相更係火辣誘人，布料少到幾乎露出三點，但其實佢啪性格相當親切，對小朋友更係充滿愛心，好似喺今年3月為慶祝生日，便將大批物資捐畀當地嘅孤兒院。收埋平日嘅性感，化身成樸素鄰家女孩嘅佢，喺社交網表示捐贈物資畀孤兒院，係佢一直以嚟嘅心願，而今次終於能夠達成，相當值得慶祝，佢亦希望以後每年都能繼續捐贈，等小朋友都能感受到快樂，真係愛心爆棚呀！難怪佢喺2021年嘅泰國模特兒比賽中，便打入最終4強，既有外形又有內涵，真係抵佢咁多人鍾意。

事實上，佢嘅Twitter擁有超過16萬追隨者，而Facebook更有超過56萬人追蹤。不過作為網紅嘅佢，點解冇IG帳戶呢？原來佢原先擁有超過44名粉絲嘅IG帳戶被封，令佢心痛咗一段日子。近排主攻網絡直播嘅佢，吸金力更係幾何級提升，睇嚟佢嘅心痛好快就已經醫好咗喇！

Thapani Meemungtham嘅Twitter有逾400個推文，當中除咗有好多佢嘅自拍性感照之外，仲有唔少火辣短片，其中一段就係佢幾乎半裸用花灑淋濕身，真係睇到人興奮無比呀！