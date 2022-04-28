【是日通勝】

農曆三月廿八

壬寅年 甲辰月 辛亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：塞穴、掃舍

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、10、22、25

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：事業發展受着太多因素左右，惟有見步行步。

金牛座：耐性不足，跟人說不了三兩句就容易發脾氣。

雙子座：有伴侶者可嘗到愛情的甜蜜，咖啡色助開運。

巨蟹座：精神飽滿，處變不驚，有能力解決大小難題。

獅子座：社交運強，多與不同人互動，有助啟發思考。

處女座：寂寞難耐，但尋求伴侶要慎重，不能太隨便。

天秤座：可於職場競爭中脫穎而出，證明努力沒白費。

天蠍座：頭腦冷靜，宜趁今天處理一些棘手的難題。

人馬座：財運佳，獲貴人支持，宜趁機做好理財計劃。

山羊座：公事上要跟難纏的人周旋，精神壓力大增。

水瓶座：工作上迎來新機遇，有必要打醒十二分精神。

雙魚座：投資、置業要三思，衝動作決定有可能虧本。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 財運升

（跌）蛇 多阻滯

鼠：精神奕奕，有接受新挑戰的勇氣與魄力。

牛：事業上可望坐享其成，但切勿犧牲健康。

虎：獲財神眷顧，家中長輩可助你改善財政。

兔：責任感強，能力突出，工作表現受認可。

龍：領悟力強，就算遇到困難也能見招拆招。

蛇：是日沖煞，生活不順，出門辦事要小心。

馬：謀事忌急躁，中午過後，運勢將會好轉。

羊：求知欲旺盛，多與長輩交流，獲益良多。

猴：身心狀態差，做事難集中，出錯機會大。

雞：整天處於忙碌狀態，提防壓力拖垮健康。

狗：正財運不錯，努力工作，前途一片光明。

豬：生活多阻滯，善用人脈才有望克服困難。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

先天八卦與後天八卦

先天八卦又稱伏羲八卦，伏羲氏大約與現在相差六千至八千年前左右。後天八卦又稱文王八卦，三千年前，周文王創立後天八卦。現在我們常常用到的方向與方位之八卦名稱，就是用後天文王八卦的。

先天伏羲八卦，正南為乾卦為天為父，正北為坤卦為地為母，這就是為天地定位。東北為震卦為雷為長男，西南為巽卦為風為長女，是為雷風相薄。正西為坎卦為水為中男，正東為離卦為火為中女，是為水火不相射。西北為艮卦為山為少男，東南為兌卦為澤為少女，是為山澤通氣。乾坤父母，震巽長男長女，坎離中男中女，艮兌少男少女，這樣的陰陽相對。

後天文王八卦，西北乾卦，正北坎卦，東北艮卦，正東震卦，是四個陽卦。而東南巽卦，正南離卦，西南坤卦，正西兌卦，是四個陰卦。南方與西方為陰，北方與東方為陽，易經中的東北喪朋，西南得朋，陰柔和順的手法得朋友，陽剛堅硬的手法失朋友，這樣來分陰陽。

不論先天或後天的八卦，都離不開陰陽相互的法則。先天八卦為體，後天八卦為用，也就把先天八卦為陰，後天八卦為陽，以體用作陰陽。玄學術數就是離不開陰陽學說。