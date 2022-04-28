郭富城日操400下Sit Up　型爆「現身」頒獎禮

天王郭富城（城城）日前為新加坡大型頒獎禮擔任頒獎嘉賓，今次最特別之處，是城城以視像隔空形式頒獎，不需要於當地現身。雖然城城跟主持李國煌互動時有些交錯，但無損他的靚靚心情，並風騷表示為了「現身」今次盛會，特別加操至400下Sit up，相當有誠意！

影帝郭富城一向為推動電影業不遺餘力，香港國際電影節日前便公布他將連續第4年擔任電影節大使，雖然城城工作相當忙碌，但日前他亦抽空為於新加坡舉行的「紅星大獎2022」擔任頒獎嘉賓。今次最特別之處，城城不用現身當地，只透過Hologram全息投影技術，實時「現身」頒獎禮。雖然他與主持李國煌談天期間，因訊號快慢問題，會有疊住說話的情況，但無損城城好心情，受訪時笑言做演員必需有良好的體魄，故此，他每天都會Keep住做二百下仰臥起坐，不過，為了以最佳狀態示人，「現身」該頒獎禮前特別加操至四百下，實行要型佬登場！事後，城城亦有在社交網留言指今次既遠且近的「旅程」相當有趣，並且希望可以快些跟新加坡觀眾見面。當晚「最佳男主角」、「最佳女主角」由《味之道》的陳漢瑋以及黃碧仁奪得，兩人對奪獎均表興奮。