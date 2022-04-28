東方日報C1：紅館騷門票誘「鏡粉」入會　MIRROR至少吸4,000萬

人氣男團MIRROR昨日宣布將於5月成立官方歌迷會，而入會最吸引之處，當然是可以優先訂購全城熱搶的紅館騷門票，勢必吸引近10萬「鏡粉」加入，有指入會費約400元，即官方歌迷會甫成立就勁吸4,000萬！提到一票難求，MIRROR各人直言很頭痕，「教主」Anson Lo更自爆親友相當「大食」，令他哭笑不得！

男團MIRROR、ERROR、女團COLLAR、練美娟及沈殷怡等昨日現身新公司MakerVille記者會，MIRROR壓軸登場並首次現場演繹新歌《Innerspace》，之後正式宣布5月會成立官方歌迷會，並預告會員福利包括迎新禮盒及訂講演唱會門票，有關收費及其他事項則有待稍後再公布，而隊長Lokman相信不設入會人數上限。

「鏡粉」入會的最大福利，當然是可以優先購買全城熱搶的MIRROR演唱會門票，相信官方歌迷會成立，絕對有望吸納近10萬人，以之前傳會費約400元為指標，料吸金4,000萬！其實不少新一代歌手都有成立歌迷會，MIRROR共12位成員亦有各自的Fans Club，會費約為200、300元不等，而「聲夢」人氣王炎明熹及姚焯菲歌迷會的入會費為120元，胡鴻鈞的要240元，新人王MC張天賦的入會費則只需30元。

姜濤冇朋友一身輕

MIRROR受訪時，Lokman被追問有關歌迷會詳情，他說：「其實仲未正式成立，有少少嘢要處理。（官方歌迷會係新公司送畀你哋嘅禮物？）都係㗎！大個仔喇，都係時候成家立室，咁先有體面。」問到成員各有歌迷會，會否構成混亂？副隊長AK表示：「公司管理我哋12個Fans club係有啲難，依家處理緊點先可以好順暢咁去做。」

提到暑假會在紅館開騷，前日開記者會宣布消息後即掀起撲飛潮，問到各成員可有為「飛債」苦惱？AK笑說：「啲中學同學都搵我要飛，以前坐隔籬位冇講嘢嘅同學都搵我！阿媽直情同我講每場要5 張，我問番阿媽，我喺邊度變畀你呢？」而「教主」Anson Lo亦笑指親友相當狼死：「淨係舅父一個都話要50張飛，我只能夠話盡力，自己都唔知道有幾多！」而本月30日迎來23歲生日的姜濤，透露當日會推出「第10胎」新歌，在工作中度過生日。問到如何還「飛債」，他說：「朋友唔太多，暫時未有人問我撲飛。」其他隊友即要求他讓飛，姜濤聞言改口風，笑稱其實也有不少朋友，相當搞笑。

保錡Block人「避難」

至於ERROR受訪時表示亦受MIRROR開騷波及，收到不少「購票電話」，保錡笑說：「通常開場白都係『好耐冇見，有啲嘢想搵你幫忙。』」惟有選擇封鎖對方，而阿Dee收到朋友傳來的撲飛短訊，但相信對方應該是找MIRROR成員Edan。此外，最近開Cafe的193被投訴食物太貴兼貨不對辦，他日前寸嘴稱「Cafe就係呃錢，如果要平就食兩餸飯。」這番言論再惹網民狂插，他對此表示：「我只係用個『呃』字代替個『賺』字，大家認真咗。要針對都冇辦法，百貨應百客，要去就去啦。」

另外，MakerVille行政總裁魯庭暉昨日在台上表示新公司會「做啲嘢出嚟」，主要會做3件事：內容、藝人、希望多作新嘗試，為觀眾帶來不同類型的新作品，同時希望節目衝出香港，以不同方式讓外地觀眾觀賞。

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