【快跳進這壯闊宇宙】扭蛋世界的動物奇觀

在層出不窮的扭蛋元宇宙中，動物似乎是歷久不衰的存在，日本Kitan Club（奇譚俱樂部）又推出一連串新奇有趣的動物扭蛋，真係見到都開心！

第一款「青蛙鞦韆」（かえるブランコ），是「鞦韆」（ブランコ）系列的第3彈，顧名思義就是一群坐在鞦韆上的青蛙！共有5種顏色，真的可以擺動，藉着上方裝有防滑片的屋頂可以把其掛在架子、窗框和電腦屏幕等不同角落，閒時搖一搖，心情開朗！第二款就是「抱きしめ鯛」，是造型作家「船橋つとむ」繼大熱的火柴盒貓（マッチボックス猫）後又一力作，這次可愛的貓咪緊抱看似美味的鯛魚燒，露出為食的一面。設計細緻，貓貓毛髮與鯛魚燒的質感栩栩如生，一共有4款，貓貓可以取出掛在不同的鯛魚燒或物品之上，非常可愛。

最後一款是玩味十足的「デテクルキャット！」，神奇地把室內植物與貓組合起來，乍看你以為只要一個普通的迷你植物造型擺設，但只要扭動底部，藏在內裏的貓貓就會探出頭來，既搞笑又得意，扭扭下可能會上癮，非常治愈，一共有4款。前兩款扭蛋預計在4月下旬開始發售，售價為300日圓（約HK$18）及500日圓（約HK$30）一扭，而第三款售價為400日圓（約HK$25）一扭，簡直係加劇「思鄉」之情的藥引啊！啊！！啊！！！