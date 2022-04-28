許廷鏗推首張黑膠唱片　限量1231張全數售罄

歌手許廷鏗以自家公司推出首張黑膠唱片《2021》，黑膠唱片將於4月29日推出，晚上他在西九舉行優先場與樂迷分享製作點滴。他指唱片是紀錄2021年的感受，當中有不少是自家製作：「好彩好多朋友，封面相係用我部相機搵朋友操刀，印刷有贊助，明白到做老闆名言『一蚊就係一蚊』，要開源節流得嚟，又要保持質素，攞喺手都有啲感動，一手一腳做一張唱片係好唔同，要多謝番以往嘅唱片公司，以前覺得好多瑣碎事前係手板眼見功夫，有晚自己較對到朝早6點仲有錯處，所以唔係親身做過唔會知。」

許廷鏗透露唱片預售，限量1231張幾乎已售罄，但不會考慮加印，希望更加有紀念價值，他說：「因為之前喺社交網，大家可以透過留言選購對自己特別有意意義嘅預購編號唱片，好多都好感動，冇錯加印係可以膁多筆，但係個意義係重大啲。」

講到在ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》演唱時疑有工作人員忘記熄咪，令現場傳出另一把男聲，干擾了他的演出，事後他亦在社交網放負：「一開始係有唔開心，後來反而發現好多好事情，大家講雖然有影響，但係都見到我嘅專業，慶幸自己日子有功，出道嘅時候喺音響更差嘅地方都有盡力演出，多謝大家留言鼓勵，反而係賺咗。」