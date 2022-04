憑超級英雄「蜘蛛俠」一角成功上位的美國男星安德魯加菲(Andrew Garfield)近日接受電影雜誌訪問時透露將會暫別影壇。

他說:「我將會稍作休息。我需要重新調整以及重新考慮一下下一步我想做啲乜,想成為一個乜嘢嘅人並花一段時間做普通人。因為如你所知,整個頒獎季就好似一部洗衣機一樣不停轉,我需要做一段時間過普通人生活。」

安德魯去年勁忙,除了在《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)中復出飾演「蜘蛛俠」之外,亦一連主演兩部電影《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)以及《夢想期限tick, tick... BOOM!》(tick, tick... BOOM!)。其中他更憑《夢》獲多個頒獎禮包括《奧斯卡金像獎》最佳男主角提名。此外,他亦主演迷你劇集《以天堂之名》(Under the Banner of Heaven)。